複雑なタスクを実行！VOC.AI｜AIエージェント「マルチエージェント」

VOC AI Inc.はカスタマーサポート向けAIチャットボット「VOC.AI|AIエージェント」にて新機能「マルチエージェント」をリリース。

複雑な問い合わせや手続きも自動で処理できる高度な機能により、カスタマーサポート業務の効率化とコスト削減を実現します。

人間さながらの対応力が特徴で、従来のチャットボットでは難しかった柔軟なAIサポートを可能にします。

■機能の詳細:テキスト指示とマルチデータベース連携による自動処理

新機能「マルチエージェント」の特徴は、担当スタッフがAIエージェントにテキストで直接指示を出せる点です。

専門的なスキルがなくても、管理画面上でAIに対して自然言語で「○○を確認して回答して」といった指示を与えるだけで、AIが指示内容を理解し顧客対応に反映します。

また、この機能は複数のデータベースとAPI連携し、問い合わせで必要となる各種情報を取得します。

例えば、配送状況の確認、会員情報の変更、返金処理などをAIがチャット内で即座に実行し、ユーザーに結果を案内できます。

これにより、オペレーターが別システムを開いて手作業で確認・対応していた従来のプロセスが大幅に短縮され、AIによる自動対応が実現しました。

■導入によるメリット:業務効率化と顧客満足度の向上

マルチエージェント機能の活用により、企業のカスタマーサポート業務には以下のようなメリットが期待できます。

大幅な業務効率化とコスト削減:煩雑な問い合わせや定型業務の多くをAIが自動処理するため、オペレーターの負担が軽減されます。

これによりオペレーターはより高度な問い合わせ対応や付加価値の高い業務に専念でき、結果として運用コストの削減にもつながります。

顧客対応スピードの向上:AIエージェントは24時間365日稼働し続け、ユーザーからの質問に即時対応します。

待ち時間の大幅短縮により顧客の不満を解消し、迅速な問題解決が可能です。

特に深夜や休業日においても自動応答ができるため、機会損失の防止にも寄与します。

顧客満足度向上:まるで人と対話しているような自然な回答を実施するため、ユーザーはストレスなくサポートを受けることができます。

高精度な回答と丁寧な対話により顧客の信頼感が高まり、サービス全体の顧客満足度向上につながります。

■導入事例:アンカー・ジャパン

機能マルチエージェントの効果は、アンカー・ジャパン株式会社での導入事例からもうかがえます。

同社では売上の急成長に伴い問い合わせ件数が増加しており、その対応力強化のため同社のAIチャットボットを導入しました。

その結果グローバルでは、返金対応・製品交換・領収書発行等の複雑な処理を行い、問い合わせの約70%をスタッフを介さずAIのみで自動化することに成功しています。

また、チャットおよびメールでの問い合わせ対応を10ヶ国語で提供し、24時間体制で平均1分以内に応答することが可能となりました。

これにより問い合わせ対応の大部分が効率化されただけでなく、世界中のユーザーに対して迅速かつ一貫したサポートを提供し、顧客から高い評価を得ています。

