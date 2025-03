グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をテーマにした「塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド」が販売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド」

スケジュール:

先行発売日:2025年3月15日(土)先行販売店舗:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店取扱商品:塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド8枚入/スペシャル缶(14枚入)/スペシャル缶(14枚入)エコバッグセット/塔の上のラプンツェル/エコバッグ単品

発売日:2025年3月19日(水)

販売店舗:東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)取扱商品:塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド 8枚入/スペシャル缶(14枚入)/スペシャル缶(14枚入)エコバッグセット羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)取扱商品:塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド 8枚入/スペシャル缶(14枚入)東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)取扱商品:塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド 8枚入/スペシャル缶(14枚入)エコバッグセット『Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越』 銀座三越 新館7階 催物会場催事期間:2025年3月5日(水)~3月24日(月) [最終日午後6時終了]取扱商品:塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド8枚入/スペシャル缶(14枚入)/スペシャル缶(14枚入)エコバッグセット

※ほか「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」の一部商品も取扱いがあります

通販情報:

公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店

受注期間:2025年3⽉17⽇(月)10:00〜

※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付終了となります

取扱商品:塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド 8枚入/スペシャル缶(14枚入)エコバッグセット

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となる、東京ばな奈とディズニーがお届けするハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

今回は『塔の上のラプンツェル』がテーマのスイーツ『塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド』「8枚入」が、新デザインになって登場!

さらにディズニープリンセス「ラプンツェル」が描かれたかわいい新作エコバッグや、2024年に人気を博した「スペシャル缶」も登場します☆

塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド 8枚入

価格:1,188円(税込)

金色の長い髪を髪飾りで彩った「ラプンツェル」が描かれた、新たな装いになって登場する「8枚入」のボックス。

大親友のカメレオン「パスカル」を肩に乗せてにっこり微笑む様子に、思わず笑顔になってしまいそう☆

個包装には思いにふける「ラプンツェル」が描かれ、花々に囲まれた華やかなデザインに心惹かれます。

塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド スペシャル缶(14枚入)

価格:2,268円(税込)

2024年販売時に大好評だった「14枚入」は、無数のランタンが空に浮かび上がる幻想的なシーンを描いた「スペシャル缶」

見つめあいながら『輝く未来』をうたう「ラプンツェル」と「ユージーン」の様子にうっとりしてしまいます。

中のお菓子を食べ終わったあとも大切な物を入れる宝物入れにしたり、おうちに飾ったり、いつもそばに置いておきたいかわいさです。

プレゼントはもちろん、頑張る自分へのご褒美にもぴったり☆

塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド エコバッグセット

価格:3,240円(税込)

『塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド』14枚入のスペシャル缶に、新作エコバッグがついてくる「エコバッグセット」も登場。

空に浮かび上がるランタンを見つめる「ラプンツェル」と「パスカル」が描かれた幻想的なデザインは、ここでしか手に入らないオリジナルです。

※なくなり次第販売終了

エコバッグ単体

価格:1,210円(税込)

「ラプンツェル」カラーに仕上げられたエコバッグは、単体でも購入可能。

『塔の上のラプンツェル』の世界観が楽しめる、デイリーに活躍してくれるグッズです。

「パスカル」たちが描かれた、キュンとときめくベリーショコラサンド

「塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド」は「パスカル」やランタン、王国のシンボルである太陽のマークなどが描かれた、爽やかなベリーの香り広がるショコラサンド。

アーモンド・マカダミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたナッティショコラ生地で、ふんわりホイップしたベリーショコラがサンドしてあります。

カリッと頬張れば、キュン!と甘酸っぱいベリーの風味がお口いっぱいにあふれます。

「パスカル」たちがかわいいお菓子の絵柄は全部で5種類。

ランダムに入っているので、どれが出るかは開けるまでのお楽しみです。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をテーマにしたスイーツが、新作エコバッグと共に2025年も登場。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈にて2025年3月15日より順次販売が開始される「塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド」の紹介でした☆

