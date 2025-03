【ミシャ×ポムポムプリン】人気の「ビタシープラス」シリーズが今だけ限定パケにオリジナルチャームがかわいすぎ...！

韓国コスメブランドのMISSHA(ミシャ)は、サンリオキャラクター「ポムポムプリン」デザインの「ビタシープラス*シリーズ」美容液とシートマスクを、2025年3月10日から販売中です。

*...製品の抗酸化剤:アスコルビン酸、整肌成分:3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド(美容液)、製品の抗酸化剤:アスコルビン酸(デイリーマスク)

累計650万個突破の人気シリーズ

引き締まったハリ肌を叶える美容液とシートマスクが、キュートなポムポムプリンのパッケージで登場します。

(全世界におけるビタシープラスシリーズ全商品を対象に累計650万個突破/集計期間:20年1月から24年7月)

・ミシャ ビタシープラス 美容液(ポムポムプリン)

濃密な使い心地でハリ肌へ導くデイリー美容液です。肌なじみの良いリポソーム構造のナノカプセルが有用成分を角層まで届け、肌を引き締めることで毛穴を目立たなくします。

角層のラメラ構造に似た性質を持つリポソーム構造で有用成分を包むことで、角層への浸透がスムーズになります。イギリス産純度99%のビタミンC(アスコルビン酸)のほかにも、コラーゲン(加水分解コラーゲン)やヒアルロン酸(加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na )、セラミド(セラミドNP )などの嬉しい美容成分も配合。

30ml入りで、価格は2200円です。

・ミシャ ビタシープラス デイリーマスク(ポムポムプリン)

毎日使える30枚入りビタミンCシートマスクです。

美容液たっぷりのシートがピタッとフィットして肌にうるおいをチャージ。パックで保湿することで、毛穴の目立ちにくい引き締まった肌へ整えてくれます。

角質層の細胞間脂質にスムーズに浸透するように親水性ビタミンC(アスコルビン酸)を、親油性の性質も併せ持つカプセルで内包。また、栄養価が高いと言われているスーパーフード"沙棘(サジー)ウォーター(ヒポファエラムノイデス水)"が肌を保護し、トラブルの起こりにくい美肌へ導きます。

さらに、引き締め成分としてタンニンを含有している8つの植物由来エキス(カキ葉エキス、ブドウ果実エキス、コーヒー種子エキス、ベニバナ花エキス、イタドリ根エキス、チャ葉エキス、クリ殻エキス、サンショウ果実エキス)も配合。皮脂バランスを整え、つるんとなめらかな肌に仕上げます。

シートにはなめらかで肌に優しい100%天然リヨセルシートを採用。強度が高く伸縮性もあり、顔にぴったりフィットします。

30枚入りで、価格は2200円です。

「ビタシープラス」のポムポムプリン限定デザインは、3月10日から全国バラエティショップ、スーパー、ドラッグストアで販売中です。一部取り扱いのない店舗もあります。

※価格はすべて税込です。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655831

東京バーゲンマニア編集部