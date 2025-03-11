¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬500±ß¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è! 500±ßÂæ¤Î¥»¥Ã¥È¤¬Á´5¼ïÎà¤Ë
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï3·î12Æü¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼(500±ß)¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡×(500±ß)
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯M¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë500±ßÂæ¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬500±ß¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢¿·Ì¾¾Î¡Ö¥»¥Ã¥È500¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥»¥Ã¥ÈÉü³è¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥»¥Ã¥È500
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢500±ß¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¡×(500±ß)¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥Á¥¡×(540±ß)¡¢¡Ö¥Á¥¥Á¡½¡×(560±ß)¡¢¡Ö¥¨¥°¥Á¡×(560±ß)¤È¹ç¤ï¤»¡¢¹ç·×5¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥»¥Ã¥È¡×(500±ß)
¡Ö¥¹¥Ñ¥Á¥(¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó)¥»¥Ã¥È¡×(540±ß)
¡Ö¥Á¥¥Á¡¼(¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥Á¡¼¥º)¥»¥Ã¥È¡×(560±ß)
¡Ö¥¨¥°¥Á(¥¨¥Ã¥°¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼)¥»¥Ã¥È¡×(560±ß)
¥á¥¤¥ó5¼ïÎà¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼4¼ïÎà(¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥ÈM¥µ¥¤¥º¡¢¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È5¥Ô¡¼¥¹¡¢¥µ¥¤¥É¥µ¥é¥À¡¢¤¨¤À¤Þ¤á¥³¡¼¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä)¡¢¥É¥ê¥ó¥¯(M¥µ¥¤¥º)22¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï·×440ÄÌ¤ê¡£(ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Î¤«¤«¤ë¥µ¥¤¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥µ¥¤¥ºÊÑ¹¹¤Ê¤É½ü¤¯)
¤Þ¤¿¡¢3·î11Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¿·TVCM¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÉü³è¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢"¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼"¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¤¬¡¢½÷À¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë!?¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤Æ°¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¿·TVCM ¥»¥Ã¥È500¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡×ÊÓ
¿·TVCM ¥»¥Ã¥È500¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡×ÊÓ
¿·TVCM ¥»¥Ã¥È500¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡×ÊÓ
¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¡×(500±ß)
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯M¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë500±ßÂæ¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬500±ß¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢¿·Ì¾¾Î¡Ö¥»¥Ã¥È500¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥»¥Ã¥ÈÉü³è¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥»¥Ã¥È500
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢500±ß¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¡×(500±ß)¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥Á¥¡×(540±ß)¡¢¡Ö¥Á¥¥Á¡½¡×(560±ß)¡¢¡Ö¥¨¥°¥Á¡×(560±ß)¤È¹ç¤ï¤»¡¢¹ç·×5¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥Á¥(¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó)¥»¥Ã¥È¡×(540±ß)
¡Ö¥Á¥¥Á¡¼(¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¥Á¡¼¥º)¥»¥Ã¥È¡×(560±ß)
¡Ö¥¨¥°¥Á(¥¨¥Ã¥°¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼)¥»¥Ã¥È¡×(560±ß)
¥á¥¤¥ó5¼ïÎà¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼4¼ïÎà(¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥ÈM¥µ¥¤¥º¡¢¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È5¥Ô¡¼¥¹¡¢¥µ¥¤¥É¥µ¥é¥À¡¢¤¨¤À¤Þ¤á¥³¡¼¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä)¡¢¥É¥ê¥ó¥¯(M¥µ¥¤¥º)22¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï·×440ÄÌ¤ê¡£(ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Î¤«¤«¤ë¥µ¥¤¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥µ¥¤¥ºÊÑ¹¹¤Ê¤É½ü¤¯)
¤Þ¤¿¡¢3·î11Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¿·TVCM¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÉü³è¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢"¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼"¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¤¬¡¢½÷À¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë!?¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤Æ°¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥»¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¿·TVCM ¥»¥Ã¥È500¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡×ÊÓ
¿·TVCM ¥»¥Ã¥È500¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡×ÊÓ
¿·TVCM ¥»¥Ã¥È500¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡×ÊÓ