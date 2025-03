松田 宣浩のトークショーも！澤村 入社式・社内表彰式「SAWAMURA AWARD2025」

澤村は、2025年3月27日(木)に、歌舞伎発祥の地である京都に建つ「京都 南座」で入社式・社内表彰式「SAWAMURA AWARD2025」を開催します。

澤村 入社式・社内表彰式「SAWAMURA AWARD2025」

日時 2025年3月27日(木) 13:30〜17:50

受付 南座 正面入口

会場 「京都 南座」

〒605-0075 京都市東山区四条大橋東詰(京阪電鉄 祇園四条駅 6番出口すぐ)

会場には専用駐車場がありません。

公共の交通機関もしくは近隣駐車場を利用ください

【式次第】

13:30〜 受付開始

14:00〜 オープニングアクト(ダンスパフォーマンス)、入社式

14:30〜 社員総会・経営方針発表

15:00〜 松田 宣浩 トークショー

16:15〜 勤続表彰・社内表彰式

〜17:50 終了

澤村は、2025年3月27日(木)に、歌舞伎発祥の地である京都に建つ「京都 南座」で入社式・社内表彰式「SAWAMURA AWARD2025」を開催。

同社は、2024年に歴史上初めて南座で社内式典を開催し、今回2年連続同会場で式典を開催。

今回のテーマは「躍動」。

新たに社会人となる新入社員7名にとって躍動の第一歩となる入社式を目指し、「躍動」に基づく演出を式典全体で行います。

なお、全体プログラムでは世界やトップリーグで躍動や革新をしてきたゲストとして、滋賀県出身の元プロ野球選手・松田 宣浩氏のトークショー。

京都を拠点に結成されたブレイキンダンスチームBODY CARNIVAL CREWのオープニングアクトなども行われます。

■「南座」で入社式・社内表彰式を開催する理由

新入社員たちに「華やかな舞台で社会人の第一歩を踏み出してほしい」。

さらに「3K(きつい・汚い・危険)イメージの建設業界*を少しでも明るいものにしたい。

」という想いから南座での式典を開催します。

また、南座は400年以上の日本最古の歴史を持つ劇場でありながら、常識にしばられず人々に驚きや感動を与えることで発展してきた歌舞伎の「伝統と革新」の精神が最も表現されてきた場所です。

この南座で入社式を開催することは、新入社員たちに「革新の心をもってチャレンジして欲しい」というエールを伝える場所として最適であるとも考えたためです。

※建設業の新卒就職者の就職後3年以内の離職率(2021年3月卒)は大卒30.7%、高卒43.2%。

一般的には建設業は依然3Kのイメージが残る不人気業界といえます。

■「躍動の第一歩」となる入社式

入社の日は、新入社員にとっての人生の分岐点です。

だからこそ同社は南座という格別な場所で歓迎し、未来を担う躍動の原石たちに代表取締役の澤村 幸一郎から「躍動へのエール」を送りたいと考えています。

また、新たに社会人となる新入社員7名は「躍動の第一歩」として、舞台中央で新社会人への抱負を語ります。

不安や殻を打ち破り、新社会人への輝く希望と躍動の力に変える。

当日はそんな、あたたかで、熱量のある入社式を行います。

新入社員 新社会人への抱負(イメージ)

代表スピーチ(2024年の様子)

式典ビジュアル

<参考:2024年入社式の様子>

2024年入社式の様子(1)

2024年入社式の様子(2)

■ゲスト紹介

●「松田 宣浩」トークショー 15:00〜16:00(予定)

“熱男”の愛称で親しまれる球界最高のモチベーター。

福岡ソフトバンクホークスでは7度の日本一に貢献し、選手会長としてチームを率いた。

WBC日本代表として世界を相手に活躍した究極のポジティブマインドは式典コンセプトの「躍動」を表現するにふさわしい人物。

「革新・挑戦へのマインド」「一流の流儀」を自身の経験とともに講演いただきます。

※講演本編の撮影、録画、録音は禁止とさせていただきます。

<松田 宣浩>

1983年生まれ。

滋賀県草津市出身。

ソフトバンク・巨人両球団で18年間、日本野球界を代表する選手として活躍。

2023年現役引退。

2026年WBCの2連覇に向け、侍ジャパンへのコーチ就任が決定している。

野球で培った経験をもとに「熱男のことば 〜球界最高のモチベーターが実践する究極のポジティブマインド」などをテーマに、企業や学生を対象とした講演活動も行っている。

【実績】

福岡ソフトバンクホークスの主力として6度のリーグ優勝、7度の日本一。

2014〜2015年は選手会長として日本一に貢献。

ゴールデングラブ賞 8回(2011、13〜19年)

WBC日本代表(2013、2017)、世界野球プレミア12日本代表(2015、2019)

松田 宣浩

●オープニングアクト「BODY CARNIVAL CREW ブレイキンダンス」 14:00〜14:10(予定)

世界で躍動するブレイキンダンスチームによるオープニングアクト。

式典コンセプト「躍動」の始まりを告げる熱気あふれるパフォーマンスを披露いただきます。

※不測の事態により、「松田 宣浩」トークショー、オープニングアクトが中止となる可能性もあります。

あらかじめご了承ください。

<BODY CARNIVAL CREW>

京都を拠点に2005年に結成。

チームバトルの世界大会である「CREW LEGEND 2025」や「BATTLE PRO WORLD FINAL 2022」優勝など日本から世界へ発信しているオリジナルクルー。

メンバーそれぞれが自身の個性とチームビルディングを追求することをテーマとし、「Collective Individualism-はみ出して馴染め-」をコンセプトに掲げ活動中。

国内外でメディア出演、ダンス講師、審査員、講演会など多岐にわたり活躍。

日本のみならず世界中のシーンに影響を与え続ける「唯一無二」のブレイク集団である。

BODY CARNIVAL CREW

