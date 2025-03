ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターモチーフの総柄がかわいい、ディズニーデザイン「リボン付きティアードチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「リボン付きティアードチュニック」エルサ&アリエル

価格:2,990円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

生地:<カットソー>綿100%(天竺)、【リブ部分】<カットソー>綿95%、ポリウレタン5%(リブ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ヒロイン気分になれるティアードデザインのチュニック。

ふんわりと広がるシルエットがロマンティックで、キャラクターモチーフは総柄でプリントされています!

そして肩のフリルとフロントのリボン飾りが可愛い☆

デザインは「エルサ」と「アリエル」の2種類がラインナップします。

エルサ

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのチュニック。

清潔感のある水色が基調で、一面には様々な大きさやかたちの雪の結晶が散りばめられています。

またところどころに「エルサ」の横顔シルエットも☆

アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのチュニック。

オシャレなパステル調のグリーンで、「アリエル」のシルエットはピンクでプリントされています。

そのほか、お花や海藻のアートもぎっしり!

<素材アップ>

身生地は綿100%素材で肌ざわりがやさしい◎

やわらかな天竺素材なので動きにもフィットします。

たくさんの飾りリボンが乙女心をくすぐります。

袖口はゴム入りなので手洗いの時も腕まくりしやすい!

キャラクターモチーフの総柄がかわいい、ディズニーデザイン「リボン付きティアードチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

