Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」は2020年度より大阪府内の高等学校を対象に出前授業を開始し、2024年度からは授業を4本へ増やし、更に2025年度からは対象を中学校にも広げ、『選べる4つの出前授業(無料)』の受付を2025年3月1日から開始しました。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西

Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」は2020年度より大阪府内の高等学校を対象に出前授業を開始し、2024年度からは授業を4本へ増やし、更に2025年度からは対象を中学校にも広げ、『選べる4つの出前授業(無料)』の受付を2025年3月1日から開始。

2024年度『選べる4つの出前授業(無料)』は、主に総合的な探究時間に本校がある近畿地方に加え、中四国、九州、中部地方の高等学校30校で実施し、延べ3,417名の生徒が受講しました。

また、受講した高等学校の先生、生徒様からも高い評価※を得ることができました。

※出前授業受講後の生徒アンケート結果・感想

1. 授業が分かりやすかった:90% 2. 面白かった85%

■『選べる4つの出前授業(無料)』の概要

1. Honda社員が語る「仕事をキーワードにした進路探究」

・業界について、職種、やりがいや、働く意味、本当にやりたいことの見つけ方等。

講師が自ら高校生時代にしていたこと。

未来からの逆算思考による進学先選びの提案。

1. Honda社員が語る「仕事をキーワードにした進路探究」

2. 18歳までに学ぶ「夢を叶えるお金の使い方」

・夢を叶えている人のお金の使い方は?お金の意味や役割を再認識し、お金の稼ぎ方、貯め方、使い方を伝授。

3. ビジネス養成力講座「商人頭の磨き方」

・成功した経営者の視点や考え方を知り、高校生までに社会に出た時に必要になるビジネス力を身につける。

4. 新エネルギー水素を学び「次世代自動車の模擬体験」

・新エネルギー水素の特徴を知り、水素をエネルギーとして使う次世代自動車「燃料電池自動車」の仕組みを学び、模型の「燃料電池自動車」を動かしてみる。

対象 : 西日本の中学2ー3年生および高校1-2年生

授業形態 : 講義(学校へ訪問しての出前授業もしくはONLINEでの授業)

授業時間 : 50分 ※45分への短縮可

開催日 : 平日の日中

最小催行人数: 20名

お申込み方法: 中学校・高等学校単位でお申込み(下記詳細URL参照)

特典 : オリジナルノート「進路探究ノート2025」を

無料で受講生徒へプレゼント

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『選べる4つの出前授業(無料)』の2025年度受付開始!ホンダ テクニカル カレッジ 関西 appeared first on Dtimes.