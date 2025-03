USGFXは、2025年3月7日、公式ウェブサイトを開設しました。

USGFX「公式ウェブサイト」

■サイト概要

同社は「FX×グローバル」を理念に掲げ、国際金融市場とテクノロジーの融合を追求するFX専門企業として設立されました。

今回公開した公式サイトでは、同社の事業内容や強み、会社概要など詳細な情報を公開しています。

■事業内容

・専門家へのインタビュー「グローバルFXマスターズプログラム」

・カスタム型FXツールの開発・提供

・FX・仮想通貨メディア「グローバルFX」の運営

・金融・FX業界特化型ウェブサイト制作・運営サービス

■同社の強み

金融プロフェッショナルとIT専門家の融合チーム体制

