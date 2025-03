スタックストーが輸入総代理店を務める紙の器「OUOBO(ウオボ)」が、一般社団法人ソーシャルプロダクツ*普及推進協会(APSP)主催の「ソーシャルプロダクツ・アワード(SPA)2025」*において、「ソーシャルプロダクツ賞」を受賞しました。

スタックストー「OUOBO(ウオボ)」

スタックストーが輸入総代理店を務める紙の器「OUOBO(ウオボ)」が、一般社団法人ソーシャルプロダクツ*普及推進協会(APSP)主催の「ソーシャルプロダクツ・アワード(SPA)2025」*において、「ソーシャルプロダクツ賞」を受賞。

OUOBOは、ゼロウェイストと自然との共生を目指し、スリランカで生まれたハンドメイドのペーパープロダクトです。

廃棄予定の紙を再生し、100%リサイクル紙に天然ゴムのコーティングを施すことで、防水性と機能性を兼ね備えたインテリアツールとして新たな価値を生み出しました。

また、製造工程での環境負荷の軽減に配慮し、原材料選定から廃棄物削減まで徹底したサステナブルなものづくりを実践。

さらに、スリランカの農村や半都市部に住む女性たちが生産に携わり、技術トレーニングを受けながら正当な賃金を得られるフェアトレードの仕組みを通じて、途上国の就労支援にも貢献しています。

こうした環境・社会への配慮に加え、洗練されたデザイン性や陶器のような質感、軽量でありながら防水性にも優れた機能性が評価され、今回の受賞につながりました。

ゼロウェイストと自然との共生を目指し、スリランカで生まれたハンドメイドのペーパープロダクト

■OUOBOの特徴

OUOBOはすでに青山フラワーマーケットのオリジナル器として採用され、実用性とデザイン性の高さも実績として証明されています。

紙素材とは思えない洗練された質感を持ち、陶器のような風合いと防水性を兼ね備えたデザインが特徴です。

100%リサイクル紙を使用しながらも、一般的な金型を使用しない独自の成形技術を採用することで、環境への負荷を抑えつつ自由なデザインを実現。

加えて、環境に優しい独自の着色技術や、天然素材を活かした仕上げにより、ナチュラルな風合いを表現しています。

紙素材とは思えない洗練された質感、陶器のような風合いと防水性を兼ね備えたデザイン

・環境に優しい色付け技術

通常の塗料とは異なり、人工的な着色料を使わず、何層にも薄く重ねた色を紙に浸透させる特別な方法を採用。

APEO・フタル酸・ホルムアルデヒドを含まない水溶性アクリルバインダーを使用し、環境負荷を抑えながらも自然な風合いを実現しています。

・金型を使わない、無駄を省いた製造工程

OUOBOは、一般的な金型を使用せず、レーザーカットや手作業による独自の成型方法を採用。

これにより、材料の無駄を削減し、より自由なデザインを実現しています。

金型不要なので新しい型にも挑戦しやすいというメリットもあります。

無駄を省いた「OUOBO(ウオボ)」の製造工程

・使い終わった後も環境にやさしい

OUOBOは100%リサイクル紙を使用しているため、一般的な可燃ごみとして処理が可能(※自治体のルールにより異なる場合があります)。

特別な処理が不要で、環境に配慮しながらも気軽に使用できるアイテムです。

100%リサイクル紙を使用

■従来の大量生産・在庫販売とは異なり、持続可能な流通モデルを採用

スタックストーは輸入総代理店として、OUOBOの生産・品質管理・輸入・デリバリーを一貫してサポートしています。

フレキシブルな取引形態を提供しており、サステナブルな視点を取り入れたショップ運営や商品展開が可能です。

・受注生産方式による卸販売:計画的な発注で無駄のない流通を実現

・OEM生産(カスタマイズ対応):ブランド向けの特注デザイン・仕様も対応可能

・プロジェクトコラボレーション:企業やブランドとの共同企画・開発に対応

■参考

【ソーシャルプロダクツとは】

エコ(環境配慮)やオーガニック、フェアトレード、寄付(売上の一部を通じた寄付)、「地域や伝統に根差したもの」など、人や地球にやさしい商品・サービスの総称です。

購入者が持続可能な社会づくりに関する行動や団体とつながることができるものをさします。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 陶器のような風合いと防水性を兼ね備えたデザイン!スタックストー「OUOBO(ウオボ)」 appeared first on Dtimes.