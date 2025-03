岡村孝子が2024年のクリスマスに東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催した公演の模様を収録したBlu-ray『ENCORE X OKAMURA TAKAKO Special Live 2024 Christmas Picnic』を5月14日にリリースする。

1988年のスタートから年末恒例となった岡村孝子の代名詞ともいえるコンサートOKAMURA TAKAKO Special Live「Christmas Picnic」。本作は2024年12月21日に開催したコンサートで披露した全15曲にボーナストラックとして待望の新曲「未来の扉」のスペシャルバージョンを収録したコンプリート盤だ。

「2024 Christmas Picnic」最終公演の東京では、名古屋・大阪公演で聴けなかった「夢見る瞳」、代表曲の「夢をあきらめないで」はもちろん、クリスマスの季節に聴きたい「天使たちの時」「クリスマスの夜」、色褪せない名曲「リベルテ」「ミストラル 〜季節風〜」「Baby, Baby」、そして近年の代表曲「大切な人」「女神の微笑み」など時代を超えて愛され続ける曲を多数収録。さらに、毎年全国のファンが集うこの特別なコンサートに向けて書き下ろした3年ぶりとなる新曲「未来の扉」を初披露した。

2019年に急性骨髄性白血病であることを公表した後に受けたさい帯血移植手術から5年。今年もまたクリスマスの季節をともに過ごせる幸せと感謝を込めた岡村のステージに、会場全てが笑顔に包まれた感動のコンサートとなった。新曲を届けたこの「2024 Christmas Picnic」を余すところなく収録した『ENCORE X OKAMURA TAKAKO Special Live 2024 Christmas Picnic』は、ソロデビュー40周年を迎える2025年の更なる活躍を期待させるファン必見の映像作品となりそうだ。

【岡村孝子 本人コメント】

ソロデビューから、この秋で40周年を迎えます。

皆さんと共に歩き音楽を紡いでこれたこと感謝の気持ちで一杯です。

闘病を通し、時間は有限と感じました。

2019年さい帯血移植をして小さな命を大切につないでいます。

もう少し寄り道、回り道をしながら未来に歩いていけたら…幸せです。

岡村孝子

――――――――――――――――――――――――――――――――

<商品概要>

タイトル:ENCORE X OKAMURA TAKAKO Special Live 2024 Christmas Picnic

発売日:2025年5月14日(水)

品番:YCXW-10034

形態:Blu-ray

価格:6600円(税込)/ 6000円(税抜)

発売元:ヤマハミュージックコミュニケーションズ

商品ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1189

Amazon:https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0DZDD68GX|B0DZD7DHYN

<収録曲>

01. リベルテ

02. クリスマスの夜

03. 天使たちの時

04. 満天の星

05. あの日の風景

06. 夢見る瞳

07. 大切な人

08. ミストラル 〜季節風〜

09. adieu

10. 女神の微笑み

11. 金色の陽ざし

12. Baby, Baby

13. 夢をあきらめないで

14. 未来の扉

15. 世界中メリークリスマス

Bonus Track

未来の扉 〜Special Version

――――――――――――――――――――――――――――――――

<特典情報>

「クリアファイル(A4サイズ)」

「メガジャケット」

対象店舗などの詳細はこちら:

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1540

――――――――――――――――――――――――――――――――

<コンサート情報>

岡村孝子コンサート2025「T’s GARDEN」

・5月17日(土) 千葉県・松戸 森のホール21

問い合わせ:Ro-Onチケット【TEL 047-365-9960】

・5月30日(金) 神奈川県・相模女子大学グリーンホール

問い合わせ:Ro-Onチケット【TEL 047-365-9960】

・6月29日(日) 兵庫県・ポートピアホール

問い合わせ:ポートピアホール【TEL 078-302-1117(10:00〜18:00)】

・7月20日(日) 広島県・東広島芸術文化ホールくらら大ホール

問い合わせ:東広島芸術文化ホールくららチケットセンター

【TEL 082-426-5990(10:00〜19:00)】

――――――――――――――――――――――――――――――――

<プロフィール>

1982年7月、“あみん”として「待つわ」で“デビュー。

1985年10月ソロデビュー後、1987年にリリースされたシングル「夢をあきらめないで」はロング・セールスを記録。この曲は中学校の音楽の教科書にも広く採用されるなど、今でも多くの人々に親しまれている。

1988年にリリースされたアルバム『SOLEIL』から6作連続アルバムチャート1位を記録。吹き抜ける風のような軽やかさ、女性の誰もが共感を覚えずにはいられない世界観、紡ぎ出されるメロディーと歌詞には時代の流行り廃りとは無縁の普遍的なテーマが宿る。

2016年4月よりLOVEあいちサポーターズとして、あいち音楽大使を務める。ソロデビュー30周年記念オールタイム・ベストアルバム『DO MY BEST 供戮鬟螢蝓璽后

2019年5月、前作から6年振りとなるオリジナルアルバム『fierte』(6月2日、愛知県にて行われた「第70回全国植樹祭」大会イメージソング「と・も・に」を含む)をリリース。 2022年5月Blu-ray『ENCORE 宗.愁蹈妊咼紂35周年記念&復帰コンサート2021“Hello Again !”』リリース。

ソロデビュー40周年イヤーを迎える2025年、待望の新作Blu-ray『ENCORE X OKAMURA TAKAKO Special Live 2024 Christmas Picnic』をリリースする。

岡村孝子オフィシャルサイト:

Official Facebook:https://www.facebook.com/okamuratakakoofficial

Official X:https://x.com/takako_staff

Official Instagram:https://www.instagram.com/okamuratakako_official/

(執筆者: gallagherbros)