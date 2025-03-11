¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄÂ³Åê¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡¢º®ÌÂ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤ò¸øÉ½¡Ö²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î»ñ¶â¤Ï¡Ä¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥à¡¦¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ºÇÔ¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¸·¤·¤¤ºâÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¤â¡¢³«Ëë¤«¤éÂçÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£º£²Æ¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄ¤ò10·îËö¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê²òÇ¤¤·¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤Ï°ì¸þ¤Ë¾å¸þ¤«¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï14°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï²áµî3Ç¯´Ö¤Ç3²¯¥Ý¥ó¥É(Ìó574²¯±ß)¶á¤¯¡¢5Ç¯´Ö¤Ç¤Ï3²¯7000Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó708²¯±ß)¤ÎÂ»¼º¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¼ý±×À¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§(PSR)¤ØÄñ¿¨¤¹¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¡£
¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤é¾åÁØÉô¤ÏÁáµÞ¤ÊºâÀ¯²þÁ±¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò´º¹Ô¡£¿ôÉ´¿Í¤Î½¾¶È°÷²ò¸Û¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÂåÃÍ¾å¤²¤Ê¤É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¸·¤·¤¤ºâÀ¯»ö¾ð¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ººö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄ¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿¤³¤È¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(SD)¤Î¥À¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥ï¡¼¥¹»á¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤Ê¤¬¤é5¥«·î¤ÇÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤ËÈó¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë²æ¡¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°¤È¥À¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥ï¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ë¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢·ë¶É¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¥¨¥ê¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹·Ð±Ä¿Ø¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À5Ê¬¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ3¥«·î¸å¡¢´Ö°ã¤¤¤¬¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤À¤è¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ò½¤Àµ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÈó¾ï¤Ë°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤Î»þ´ü¤Ï¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¡¢²æ¡¹¤¬²¼¤¹·èÃÇ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔ²÷¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òºÆ¤Ó°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·èÃÇ¤¬É¬Í×¤À¡£ºÆ¤Ó¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö»ä¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÉÔ¿Íµ¤¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²æ¡¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïµ°Æ»¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ïµ°Æ»¤ËÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Î»Üºö¤Ë¤è¤Ã¤Æµ°Æ»¤ËÌá¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡Öº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¡¹¤Ï¾¯¤·¤Î²óÉüÎÏ¤ÈÍ¦µ¤¤ò¼¨¤·¡¢¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Àï¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¤¹¤Ù¤¤³¤È¤À¡£´ÊÃ±¤ÊÅú¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·²æ¡¹¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î»ñ¶â¤Ï¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤ÏÁ°ÂÎÀ©¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤âÅÇÏª¡£¤³¤ì¤«¤é¥¹¥«¥Ã¥É¤ÏÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¡¹·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï(Á°ÂÎÀ©¤Ç)¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤òÇã¤¤¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤òÇã¤¤¡¢¥ª¥Ê¥Ê¤òÇã¤¤¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤òÇã¤¤¡¢¥µ¥ó¥Á¥ç¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¥¤à¤È¹¥¤Þ¤¶¤ë¤È¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£º£¤Ï¤½¤ì¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Á¥ç¤Î¤¿¤á¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤ÎµëÎÁ¤ÎÈ¾Ê¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö²áµî¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Ì¤Íè¤Î¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯µëÎÁ¤¬¹â¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£²æ¡¹¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤¬¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÊÑ³×¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤â²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤À¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î(¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹)¤ÏÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ë¥Ù¥ó(¡¦¥¢¥â¥ê¥à)¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÈà¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï·æ½Ð¤·¤¿¼ã¼ê´ÆÆÄ¤À¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Í¥½¨¤Ê»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÈà¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î°ÎÂç¤Ê´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¡£¥ë¥Ù¥ó¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤ÏÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¿Í¡¹¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ò100¡ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¤â¡¢³«Ëë¤«¤éÂçÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£º£²Æ¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄ¤ò10·îËö¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê²òÇ¤¤·¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤Ï°ì¸þ¤Ë¾å¸þ¤«¤º¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï14°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤é¾åÁØÉô¤ÏÁáµÞ¤ÊºâÀ¯²þÁ±¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò´º¹Ô¡£¿ôÉ´¿Í¤Î½¾¶È°÷²ò¸Û¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÂåÃÍ¾å¤²¤Ê¤É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¸·¤·¤¤ºâÀ¯»ö¾ð¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ººö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°´ÆÆÄ¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿¤³¤È¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(SD)¤Î¥À¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥ï¡¼¥¹»á¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤Ê¤¬¤é5¥«·î¤ÇÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤ËÈó¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë²æ¡¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¨¥ê¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¥°¤È¥À¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥ï¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ë¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢·ë¶É¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¥¨¥ê¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹·Ð±Ä¿Ø¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À5Ê¬¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ3¥«·î¸å¡¢´Ö°ã¤¤¤¬¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤À¤è¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤ò½¤Àµ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÈó¾ï¤Ë°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÔ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤Î»þ´ü¤Ï¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¡¢²æ¡¹¤¬²¼¤¹·èÃÇ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔ²÷¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òºÆ¤Ó°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·èÃÇ¤¬É¬Í×¤À¡£ºÆ¤Ó¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö»ä¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÉÔ¿Íµ¤¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²æ¡¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤Ç¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïµ°Æ»¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ïµ°Æ»¤ËÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Î»Üºö¤Ë¤è¤Ã¤Æµ°Æ»¤ËÌá¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡Öº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¡¹¤Ï¾¯¤·¤Î²óÉüÎÏ¤ÈÍ¦µ¤¤ò¼¨¤·¡¢¼åµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Àï¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¤¹¤Ù¤¤³¤È¤À¡£´ÊÃ±¤ÊÅú¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·²æ¡¹¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î»ñ¶â¤Ï¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¥é¥È¥¯¥ê¥Õ»á¤ÏÁ°ÂÎÀ©¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤âÅÇÏª¡£¤³¤ì¤«¤é¥¹¥«¥Ã¥É¤ÏÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¡¹·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï(Á°ÂÎÀ©¤Ç)¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤òÇã¤¤¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤òÇã¤¤¡¢¥ª¥Ê¥Ê¤òÇã¤¤¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤òÇã¤¤¡¢¥µ¥ó¥Á¥ç¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¥¤à¤È¹¥¤Þ¤¶¤ë¤È¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡£º£¤Ï¤½¤ì¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Á¥ç¤Î¤¿¤á¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤ÎµëÎÁ¤ÎÈ¾Ê¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö²áµî¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Ì¤Íè¤Î¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯µëÎÁ¤¬¹â¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£²æ¡¹¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤¬¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
¡Ö²æ¡¹¤Ï²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÊÑ³×¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤â²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤À¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î(¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹)¤ÏÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥ë¥Ù¥ó(¡¦¥¢¥â¥ê¥à)¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÈà¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï·æ½Ð¤·¤¿¼ã¼ê´ÆÆÄ¤À¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Í¥½¨¤Ê»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÈà¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î°ÎÂç¤Ê´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¡£¥ë¥Ù¥ó¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢»ä¤ÏÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¿Í¡¹¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ò100¡ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é