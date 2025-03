第50回(令和6年度)発明大賞「発明功労賞」受賞！ コトブキシーティング「天板を跳ね上げずに移動と設置ができるテーブル」

コトブキシーティングは、公益財団法人日本発明振興協会が主催する「第50回(令和6年度)発明大賞」において、「天板を跳ね上げずに移動と設置ができるテーブル」が「発明功労賞」を受賞しました。

コトブキシーティングは、公益財団法人日本発明振興協会が主催する「第50回(令和6年度)発明大賞」において、「天板を跳ね上げずに移動と設置ができるテーブル」が「発明功労賞」を受賞。

受賞者名 :コトブキシーティング株式会社 開発部 部長 大野 康

■製品特長

「天板を跳ね上げずに移動と設置ができるテーブル」は、天板下にあるリフトアップレバーを握るとキャスターが利き、自由に動かすことが出来ます。

レバーを離すとキャスターが床から浮き、代わりに脚先に付いたアジャスターが床に設置します。

机上に教材や荷物を置いたまま「レバーを握る・離す」のシンプルな操作で移動と設置ができるため、しゃがんでキャスターのロックを手で解除したり、移動するために荷物をどかしたりする必要がありません。

また、設置時はキャスターを覆うカバーに付いたアジャスター4点でしっかりと床を捉えるため、高い安定感を保ちます。

地震の揺れにも強く、安全な環境を提供します。

■製品紹介動画

■対象製品

アクティブラーニングデスク SD-610FF2シリーズ

https://www.kotobuki-seating.co.jp/products/list/detail.html?pdid1=00077

フォールディングテーブル FT-600Dシリーズ「GLIDE」

https://www.kotobuki-seating.co.jp/products/list/detail.html?pdid1=00047

■発明大賞について

発明大賞とは、公益財団法人日本発明振興協会が日刊工業新聞社との共催による「独創性に富む発明によって優秀な技術・製品を生み出した中堅・中小企業の方々及び個人への表彰」で、その功績を広く一般に紹介し、発明の推進を図っています。

そのなかでも発明功労賞は、優れた発明考案により、わが国産業の発展と国民生活の向上に業績をあげた企業及び個人またはグループに対して贈られる賞です。

