¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëLP500¤«¤é¡¢ºÇ¿·¤Î¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤â¡ªGGF-T¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥ËÄ¶ÀºÌ©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¾Ã¤·¥´¥à¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥Ã¥È¡×

GGF-Tは、人気のランボルギーニ超精密スーパーカー消しゴム(10車種)を豪華ディスプレイケースに収めた「ランボルギーニ超精密スーパーカー消しゴム・リミテッドエディション・セット」の限定数販売を開始します。

GGF-T「ランボルギーニ超精密スーパーカー消しゴム・リミテッドエディション・セット」

発売日:2025年3月10日

価格 :税込希望小売価格 5,500円

サイズ:200×200mm

カラー:ブラック

GGF-Tは、人気のランボルギーニ超精密スーパーカー消しゴム(10車種)を豪華ディスプレイケースに収めた「ランボルギーニ超精密スーパーカー消しゴム・リミテッドエディション・セット」の限定数販売を開始。

このセットはカウンタックの主要モデルに関して、コンセプトモデルであるLP500から、最新の限定生産モデルLPI800-4までを網羅しており、ランボルギーニファンにとっては強くアピールするラインナップです。

セットにはランボルギーニ イオタ、ランボルギーニ ミウラP400SV、ランボルギーニ カウンタック LP500、ランボルギーニ ウラッコP250S、ランボルギーニ カウンタック LP400、ランボルギーニ カウンタックLP400S、ランボルギーニ カウンタック LP400S ウォルターウルフ、ランボルギーニ カウンタック25thアニバーサリー、ランボルギーニ ウルス、ランボルギーニ カウンタック LPI800-4の超精密スーパーカー消しゴムが一個ずつ収納され、10車種の解説ブックレット、ホルダー入りスペックカード(10枚)を同梱します。

「マセラティ・ネットゥーノエンジン型消しゴムブースターペン」、「あそぼうぐ 特別版 直線番長レース Maserati Supercar Eraser Game Set」に続いて、超精密スーパーカー消しゴム・セットシリーズ第三弾となります。

「ランボルギーニ超精密スーパーカー消しゴム・リミテッドエディション10」は限定数出荷以降、再生産を行わない数量限定商品となります。

■GGFTとは

現代の子どもたちにスーパーカーの素晴らしさ、ものづくりの大切さを伝えることを目的として設立しました。

超精密スーパーカー消しゴムや、文房具で遊ぶボードゲーム「あそぼうぐ」シリーズなどを製作販売し、ビンテージスーパーカーを通して、子どもたちに夢見ることの素晴らしさを伝える活動を行っています。

■超精密スーパーカー消しゴムとは

1970年代後半に巻き起こったスーパーカーブームで人気だった「スーパーカー消しゴム」を現代に復刻。

第1弾「ランボルギーニ」第2弾「デ・トマソ、GFG Style、ダラーラ」第3弾「マセラティ」第4弾「はたらくクルマ」第5弾「ランボルギーニVol.2」を発売中。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コンセプトモデルであるLP500から、最新の限定生産モデルも!GGF-T「ランボルギーニ超精密スーパーカー消しゴム・リミテッドエディション・セット」 appeared first on Dtimes.