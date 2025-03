システム ディは、2025年3月10日、経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定されました。

システム ディ

システム ディは、2025年3月10日、経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定。

■健康経営の取り組みについて

同社では2024年に「健康経営宣言」を発表し、代表取締役を健康経営の最高責任者とし全社体制で健康経営を推進しています。

【具体的な取り組み】

・心身ともに健康を維持、向上させるための各種イベントの実施

・育児、介護に関連する社内規程の改訂や啓蒙活動の実施

・女性特有課題に関するセミナーの開催

・全社員へ健康に関する情報や、健康経営に関する取り組みの配信 等

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「健康経営優良法人2025(大規模法人部門)」に認定!システム ディ appeared first on Dtimes.