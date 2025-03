アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」にて提供されているグランドメニューの一部をリニューアル!

心躍る春の訪れを感じる季節のメニューや更に美味しくなったカクテルシュリンプが新たに仲間入りします☆

レッドロブスター「グランドメニュー」リニューアル

リニューアル日:2025年3月11日(火)

提供店舗:全国のレッドロブスター店舗

レッドロブスターが、グランドメニューの一部をリニューアル。

今回の変更の目玉は、シーフードレストランのスターターとして欠かせない「カクテルシュリンプ」が、有頭海老を使用することによって更に美味しくなります。

また、パスタも春夏仕様にバージョンアップされるほか、レッドロブスターでしか楽しめない唯一無二の人気メニューであるパイピザも春の装いにて登場です☆

カクテルシュリンプ

価格:1,419円(税込)

今回から有頭海老が使用される「カクテルシュリンプ」

頭肉部分もありボリューム感たっぷりに丸ごと海老を楽しめるメニューにパワーアップします。

胴体部分の殻は剥いてあるため、頭を外してカクテルソースとレモンで味わえるメニューです。

ウニとイクラのカルボナーラ/釜揚げしらすと芽キャベツのペペロンチーノ

価格:各1,749円(税込)

メニュー名:

・(手前)ウニとイクラのカルボナーラ

・(奥)釜揚げしらすと芽キャベツのペペロンチーノ

提供期間:2025年3月11日(火)〜9月頃まで

春夏仕様にバージョンアップした、ウニとイクラの贅沢コンビ「ウニとイクラの贅沢カルボナーラ」が登場。

大ぶりのしらすの塩味と芽キャベツのほろ苦さにトマトの風味を効かせた「国産釜揚げしらすと芽キャベツのペペロンチーノ」もラインナップされます。

ひとりでもシェアして味わうのにも満足できるボリューム感です。

しらす&桜海老のパイピザ

価格:1,969円(税込)

提供期間:2025年3月11日(火)〜5月上旬または中旬頃まで

レッドロブスターでしか楽しめない唯一無二の人気メニューであるパイピザを春の装いにした「しらす&桜海老のパイピザ」

毎年楽しみにされている方が多い、季節限定メニューです。

たっぷりのしらすと桜海老をトッピングし、風味豊かに仕上げられています。

※ハウステンボス店・沖縄北谷店では販売されません

この季節ならではの美味しさを楽しめる、レッドロブスターならではのメニュー。

レッドロブスターにて2025年3月11日より提供が開始される「グランドメニュー」の紹介でした☆

濃厚なザッハトルテにアイスクリームをトッピング!レッドロブスター「ハーゲンダッツ」タイアップ「ストロベリーパリットルテ」 濃厚なザッハトルテにアイスクリームをトッピング!レッドロブスター「ハーゲンダッツ」タイアップ「ストロベリーパリットルテ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心躍る春の訪れを感じる季節のメニューやカクテルシュリンプ!レッドロブスター「グランドメニュー」 appeared first on Dtimes.