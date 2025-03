季節の変わり目に食べたい！ 体に優しい「参鶏湯」6選

まだまだ寒いこの季節。体を芯から温められるスーパーフード、参鶏湯のお店を編集部セレクトでご紹介!

寒くなったり、暖かくなったり。気温の変化が激しいと体調も崩しやすいですよね。

今回はそんな時期にこそ食べたい、体を芯からあたためてくれるおいしい参鶏湯を編集部セレクトでお届けします!

1. shiari samgyetang(東京・表参道)

rich samgyetang(6種類のおかず付き) 2,700円 写真:お店から

こだわりの薬膳が楽しめるサムゲタン専門店です。開放感のあるお洒落な空間には、オープンカウンター席を完備。骨から簡単にホロホロ外せる鶏肉はやわらかく、スープは体に染み入るおいしさです。

2. 鳥一代 本店(東京・田町)

参鶏湯ハーフ 2,618円 出典:うなぎ番長さん

<店舗情報>◆shiari samgyetang住所 : 東京都渋谷区神宮前3-4-3 パークサイド表参道 1FTEL : 050-5600-6938

ホロホロの鶏肉の中には高麗人参、もち米が詰められています。あっさりした滋味深い味わいが口いっぱいに広がります。上品な参鶏湯を食べたい方におすすめの名店です。

3. グレイス 麻布十番店(東京・麻布十番)

蔘鶏湯(サムゲタン) 4,600円 写真:お店から

<店舗情報>◆鳥一代 本店住所 : 東京都港区芝浦3-13-18 ト−ホ−ビル2FTEL : 050-5868-7535

有名グルメ雑誌にも掲載された人気店です。グツグツに煮込まれた参鶏湯には漢方のエキスがたっぷり溶け込んでいて、一口味わうごとに体がポカポカしてきます。

4. 韓国食堂 入ル 坂上ル(東京・恵比寿)

朴三淳の蔘鶏湯 2,420円 出典:食べログ.よさん

<店舗情報>◆グレイス 麻布十番店住所 : 東京都港区麻布十番1-7-2 エスポワール麻布 1FTEL : 050-5596-8212

見た目のインパクトのある参鶏湯ならここがおすすめ。丸の若鶏だけを使用し、高麗人参は直接韓国から仕入れています。店員さんがカットしてくれるので食べやすいです。

癖がない優しい味わいなので、いくらでも食べられます。



5. CLASSIC参鶏湯 恵比寿店(東京・恵比寿)

ヒョンデ参鶏湯 4,180円 写真:お店から

<店舗情報>◆韓国食堂 入ル 坂上ル住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-17-2 Rホール 3FTEL : 03-5734-1699

こちらの店舗では「クラシック参鶏湯」と「ヒョンデ参鶏湯」の2種類の参鶏湯を楽しめます。クラシック参鶏湯は塩胡椒でシンプルに味付けしたもので、本場韓国由来の参鶏湯です。

ヒョンデ参鶏湯は鶏ガラスープをさらに煮込んだもので、よりこってり仕上がっています。

6. 参鶏湯 tan(東京・神田)

半蔘鶏湯(ハンサムゲタン) 3,950円 出典:yyyyyk62さん

<店舗情報>◆CLASSIC参鶏湯 恵比寿店住所 : 東京都渋谷区恵比寿西1-13-2 サンキビル 2FTEL : 050-3155-0376

国産の丸鶏の中に高麗人参、なつめ、栗、もち米、キバナオギの根を詰めた、本場韓国の作り方にこだわった参鶏湯です。コラーゲンたっぷりのスープは、素材本来の旨みを楽しめる逸品です。

2〜3名で楽しめる「参鶏湯」と、1〜2名で楽しめる「半参鶏湯」があり、少人数でも大人数でも楽しめます。

<店舗情報>◆参鶏湯 tan住所 : 東京都千代田区内神田3-2-12 ARTIO DOMANI 1FTEL : 050-5589-4151

