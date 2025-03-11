¾®Àî¹Ò´ð¤éÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤Î½êÂ°¤¹¤ëNEC¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Î¿·»Ø´ø´±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥á¥ë»á¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤«
NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤¬Íè²Æ¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼´ÆÆÄ(43)ÂàÇ¤¤ËÈ÷¤¨¡¢¸åÇ¤¸õÊä¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
FW¾®Àî¹Ò´ð¡¢FW±ö³·ò¿Í¡¢MFº´Ìî¹ÒÂç¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëNEC¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï7¾¡5Ê¬¤±13ÇÔ¤Ç13°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ß³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î16°Ì¥ô¥£¥ì¥à¶¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹2¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊNEC¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥Þ¥¤¥ä¡¼´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¼óÇ¾¿Ø¤â¤¹¤Ç¤Ë¸åÇ¤Ãµ¤·¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥é¥ó¥À¡ØVoetbal International¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¤·¤Æ¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥á¥ë»á(47)¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¹»á¤âŽ¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥á¥ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬ÂÇ¿Ç¤·¤¿´ÆÆÄ¸õÊä¤Î°ì¿Í¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢²¿¿Í¤«¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥á¥ë»á¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿»ö¼Â¤ò¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÏPSV¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥ß¥é¥ó¤È³Æ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥á¥ë»á¡¢°úÂà¸å¤Ï¸ÅÁãPSV¤ª¤è¤Ó¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î»Ø´ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯7·î¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£
¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¡£·Þ¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¤ÎºÇ½ªÀá¤ÇÂçµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò66Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼Ô¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÏCL¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ²¼°ÌÇÔÂà¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤â¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤âÍî¤È¤·¤ÆÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
FW¾®Àî¹Ò´ð¡¢FW±ö³·ò¿Í¡¢MFº´Ìî¹ÒÂç¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëNEC¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï7¾¡5Ê¬¤±13ÇÔ¤Ç13°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ß³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î16°Ì¥ô¥£¥ì¥à¶¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹2¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊNEC¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥Þ¥¤¥ä¡¼´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¼óÇ¾¿Ø¤â¤¹¤Ç¤Ë¸åÇ¤Ãµ¤·¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¹»á¤âŽ¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥á¥ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬ÂÇ¿Ç¤·¤¿´ÆÆÄ¸õÊä¤Î°ì¿Í¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢²¿¿Í¤«¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥á¥ë»á¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿»ö¼Â¤ò¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÏPSV¤ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥ß¥é¥ó¤È³Æ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥á¥ë»á¡¢°úÂà¸å¤Ï¸ÅÁãPSV¤ª¤è¤Ó¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î»Ø´ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯7·î¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£
¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¡£·Þ¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¤ÎºÇ½ªÀá¤ÇÂçµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò66Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼Ô¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤ÏCL¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ²¼°ÌÇÔÂà¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¤â¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤âÍî¤È¤·¤ÆÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£