¿Ç»¡¼¼¤Ç¡Ö¿ä¤·³è¡×¡©¤ªÊ¢¤Ë¡Ö¸¤¡×¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¿Ê²½¤¹¤ë»õ°å¼Ô¡ÚTHE TIME,¡Û
»õ¤Î¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë»õ°å¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡È¿ä¤·³è´¶³Ð¡É¤ÇÄÌ¤¨¤ë¡ÖË¨¤¨»õ°å¼Ô¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿Ç»¡¼¼¤Ç¡Ö¿ä¤·³è¡×¡©¤ªÊ¢¤Ë¡Ö¸¤¡×¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¿Ê²½¤¹¤ë»õ°å¼Ô¡ÚTHE TIME,¡Û
»Ò¤É¤â¤ÎÃî»õ¸º¤Ç»õ°å¼Ô¤¬¡ÈÀï¹ñ»þÂå¡É
º£¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤è¤ê¤âÂ¿¤¤6Ëü6000¸®¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»õ°å¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÅÝ»º¡¦µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë145·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡ÖÅÝ»º¡×¤ÏÉéºÄ1000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎË¡ÅªÀ°Íý¤¬ÂÐ¾Ý/Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤è¤ê¡Ë
ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃî»õ¤Î¸º¾¯¡£
Ãî»õ¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥ÃÁÇÅÉÉÛ¤ò¤¹¤ëÍ½ËÉ»õ²Ê¤¬°ìÈÌ²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢
¾®³ØÀ¸¤ÎÃî»õÅý·×¤Ç¤â¡Ú1990Ç¯ÅÙ¡§90.3¡ó¡Û¢Í¡Ú2019Ç¯ÅÙ¡§44.8¡ó¡Û¤È20Ç¯¤ÇÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨Ê¸²Ê¾Ê¡Ö³Ø¹»ÊÝ·òÅý·×Ä´ºº¡×¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤µ¤ËÀï¹ñ»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë»õ²Ê¶È³¦¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¡ß»õ°å¼Ô¡×¤ä¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¡ß»õ°å¼Ô¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ç¡ÖÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡×»õ°å¼Ô
¡Ø¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ç¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ê°ñ¾ë¡¦¼éÃ«»Ô¡Ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î´µ¼Ô¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ú¥»¥é¥Ô¡¼¸¤¡Û¡£
¿ÇÎÅÂæ¤Ë¿²Å¾¤Ö¤È¡¢¤ªÊ¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¸¤¤Î¡Ö¤Á¤Ë¤¿¡×¡Ê¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥³¥Ã¥«¡¼¡¦¥¹¥Ñ¥Ë¥¨¥ë¡Ë¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿ÃË¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤Á¤Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
ÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¿Æ¡§
¡Ö¤¤¤Ä¤â¼£ÎÅ¤·¤Æ¤â¤é¤¦»þ¤Ë¡¢¶«¤ó¤À¤ê¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¯¤·¤Å¤ÄÉÔ°Â¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤ÆÊ¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
Â¾¤Ë¤â¡¢´é¤¬¤³¤ï¤Ð¤êÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò¤¬¡¢¸¤¤ÎÁ°Â¤ò¥®¥å¥Ã¤È°®¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«²æËý¡£µã¤«¤º¤Ë¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¡¤Ë¥»¥é¥Ô¡¼¸¤¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡¦ÎëÌÚ¿¹¾»õ²Ê°å¡§
¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢ÂÎ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤âÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Þ¤¯¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·±Îý¤µ¤ì¤¿¥»¥é¥Ô¡¼¸¤¤Ï¡¢¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥³¥Ã¥«¡¼¡¦¥¹¥Ñ¥Ë¥¨¥ë¤Ê¤É6Æ¬¤¬³èÌö¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¸¤¤¬ÎÉ¤¤»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¤¸¤¤¬ÎÉ¤¤»Ò¤â¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¤¼ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Î¿·Ì¾¿¿°¦Éô°÷¤â¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤¬¤ª¤·¤ê¤ò¸þ¤±¤Æ¤ªÊ¢¤Î¾å¤Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¸¤¤¬¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¿·Ì¾Éô°÷¡§
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¾®¤µ¤Ê¤ª¤·¤ê¤ËÎ¾¼ê¤òÅº¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ï½ªÎ»¡£¡Ö½ª¤ï¤ê¡©±³¤ß¤¿¤¤¤Ë°Â¤é¤¤¤Ç¡¢Á´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥»¥é¥Ô¡¼¸¤¸ú²Ì¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¿Ç»¡¼¼¤Ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡×
¡Ø½ÂÃ«¥Ç¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿ÇÎÅ¼¼¤Î°ì³Ñ¤Ë¡Ú¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡Û¤òÊ»Àß¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¶Ú¥È¥ì¤¬¤Ç¤¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥·¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÀîÎµÂ¿±¡Ä¹¡§
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¸ý¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â·ò¹¯¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö·ò¹¯¤ÊÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î»õ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¸µ¡¢¤³¤Î·Á¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¡Ö°ÊÁ°¤ÏÈ¾Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¸¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç½µ1²óÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê»õ¤Î¼£ÎÅ¤â¿Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄÌ¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·³è´¶³Ð¤ÇÄÌ¤¨¤ë¡ÖË¨¤¨»õ°å¼Ô¡×
¿·Ì¾Éô°÷¡§
¡Ö¤¨¡Á¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç»õ°å¼Ô¤Ë¥á¥¤¥É¤µ¤ó¤¬¡©¡×
Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¢¥¥Ð»õ²Ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤¬¡Ö¥á¥¤¥ÉÉþ¡×¤ÇÀÜµÒ¡£
±¡Æâ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÌ¾Á°¡×¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿ä¤·¤Î»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡×¤Þ¤Ç»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÚË¨¤¨»õ°å¼Ô¡Û¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¥á¥¤¥É¡¦¤â¤â¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É½Ð·ì¤·¤Ê¤¤¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿½÷À´µ¼Ô¤â¡Ö¤¦¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
½÷À´µ¼Ô¡§
¡Ö¸µ¡¹»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¿ä¤·³è¤Î´¶³Ð¡É¤ÇÍè¤¿Êý¤¬µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¡×
¡ÖË¨¤¨»õ°å¼Ô¡×¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê´íµ¡´¶¤«¤é¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÅòÀî¾ù¼£±¡Ä¹¡£¡Öº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë·ë²Ì¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²¿¤È¤«¤·¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×
À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¡¢¿Ê²½¤¹¤ë»õ°å¼Ô¡£º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯3·î10ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
°ËÅì»Ô,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
ÆÁÅç,
ÂçÁ¥,
Êè