º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤¬Á´ÊÆ¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤ØÌö¿Ê¡¡4480¥¥í¤Î±óÀ¬¤Ç¶¯¹ë·âÇË¤¬¹âÉ¾²Á
¡¡º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº½êÂ°¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤¬¡¢ACC¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ë¤Î¶¯¹ë¤ÇÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂçÁê¼ê¤Ë2¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æº£µ¨12¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç11°Ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯Ìö¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×»ï¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢17°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Âç¤Ï2024Ç¯¤¬Éé¤±±Û¤·¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÆ±»ï¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÊÆ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç¤È¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÊÆÀ¾³¤´ß¤«¤éÅì³¤´ß¤Ø¡¢Ìó2800¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó4480¥¥í¡áËÌ³¤Æ»¡½²Æì±ýÉü¤ËÁêÅö¡Ë¤Î±óÀ¬¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£7Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï13¡Ý9¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢9Æü¤ÎÂè3Àï¤Ï7¡Ý0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ï¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤ACC¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°ÌÁè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼¡¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ç¥å¡¼¥¯Âç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£