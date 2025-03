『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』(1999)公開から26年、同作に創造主ジョージ・ルーカスがこっそりとカメオ登場していたことが、初めて判明した。元ILMマットペイント台頭のカロリーン・“ジェット”・グリーンがジャーナリストのクレイトン・サンデルに明かした。

ルーカスの姿が登場するのは、映画の1時間58分17秒の場面。アミダラ女王と親衛隊がナブー宮殿に潜入したところ、ドロイデカやバトルドロイドに包囲される場面だ。

このカットで画面奥に目をやると、宮殿の天井にかけてアーチ状の装飾がある。その中央の飾り額をよーくみると人物のバストアップが描かれているが、実はこれこそがジョージ・ルーカスであるというのだ。

