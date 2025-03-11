¡Ö¶âÂ°ÅðÂÐºöË¡°Æ¡×¤ò³ÕµÄ·èÄê¡¡ËÌ´ØÅìÃæ¿´¤ËÁê¼¡¤°¶âÂ°Åð¡ÄµîÇ¯¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¡ÈÌó2Ëü·ï¡É¤ËµÞÁý¡¡Çã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤Ë¡ÈÆÏ¤±½Ð¡É¤ä¡ÈµÒ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¡É¤Ê¤ÉµÁÌ³²½
ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤«¤é¤ÎÆ¼ÀþÀàÅð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶âÂ°ÀàÅð¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê11Æü¡Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÎ©Ë¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¶âÂ°ÅðÂÐºöË¡°Æ¡×¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÎÆ¼Àþ¤Ê¤É¶âÂ°¥±¡¼¥Ö¥ëÀàÅð»ö·ï¤ÎµîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç2Ëü701·ï¤È¡¢Åý·×¤ò³«»Ï¤·¤¿2020Ç¯¤«¤é¤ª¤è¤½4ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÂ°¥±¡¼¥Ö¥ëÀàÅð¤ÎÈï³²¤ÏËÌ´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬°ñ¾ë¸©¤Î2370·ï¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ä·²ÇÏ¸©¤Ç¤â1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÈï³²¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¤ÎµÞÁý¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¶âÂ°ÀàÅðÂÐºö¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊË¡°Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶âÂ°ÅðÂÐºöË¡°Æ¡×¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÅðÉÊ¤ÎÎ®ÄÌËÉ»ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¢§¶âÂ°¤¯¤º¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤Ë±Ä¶È¤ÎÆÏ¤±½Ð¤òµÁÌ³²½¡£¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï6¤«·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤â¤·¤¯¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Çã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤¬¡¢¢§¶âÂ°¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿µÒ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡¢¢§¼è°ú¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤ò3Ç¯´ÖÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢§ÅðÉÊ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë·Ù»¡¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÒ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤ò»È¤¦ÁÛÄê¤Ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤°¼Á¤Ê¶È¼Ô¤Ï¡¢6¤«·î°ÊÆâ¤Î±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÈÈ¹ÔÍÑ¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¬À©¤·¤Þ¤¹¡£¢§¶âÂ°¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÀÚÃÇ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Ü¥ë¥È¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¹©¶ñ¤ò³°¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤·¤Æ½ê»ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂ°ÀàÅð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤Î³°¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤«¤éÆþ´ÉÆñÌ±Ë¡¤â²þÀµ¡£¶âÂ°ÅðÂÐºöË¡¤ÎÈÈ¹ÔÍÑ¶ñ¤Î±£Æ¿½ê»ý¤Ç¹´¶Ø·º¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾åÎ¦µñÈÝ¤äÂàµî¶¯À©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢¶âÂ°¤¯¤º¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤ä¶âÂ°ÀàÅð¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÈÈ¹ÔÍÑ¶ñ¤Ê¤É¤òµ¬À©¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Èï³²¤ËÁø¤¦¤ª¤½¤ì¤ÎÂç¤¤¤ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¾ðÊó¤Î¼þÃÎ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶âÂ°ÅðÂÐºöË¡¡×¤ÏÀ®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸øÉÛ¤«¤é1Ç¯°ÊÆâ¤Ë½ç¼¡»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£