１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．０３ドル（－１．０１）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９９．４ドル（－１４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２７．５セント（－２７．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．２５セント（＋１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５８．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９９．７５セント（－１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．３２（－０．７２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．０３ドル（－１．０１）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９９．４ドル（－１４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２７．５セント（－２７．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．２５セント（＋１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５８．７５セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９９．７５セント（－１０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．３２（－０．７２）
出所：MINKABU PRESS