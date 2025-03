アイスチーズスフレを挟んだ新感覚サンド！クッキー同盟「アイシーチーズサンド」シリーズ

ブロードエッジ・アドバイザーズは、英国伝統のスイーツを再現したクラフトクッキーブランド「クッキー同盟」より、英国のお茶時間に欠かせないショートブレッドでアイスチーズスフレを挟んだ、新感覚のアイスクッキーサンドを販売。

クッキー同盟「アイシーチーズサンド」シリーズ

ブロードエッジ・アドバイザーズは、英国伝統のスイーツを再現したクラフトクッキーブランド「クッキー同盟」より、英国のお茶時間に欠かせないショートブレッドでアイスチーズスフレを挟んだ、新感覚のアイスクッキーサンドを販売します。

この商品3種を、阪急百貨店阪急うめだ本店にて2025年3月12日(水)〜2025年3月17日(月)の期間限定で販売します。

■「アイシーチーズサンド」シリーズ商品概要

「アイシーチーズサンド」シリーズは、異なるフレーバーのショートブレッドとアイスチーズスフレを組み合わせ、こだわりのコーティングとアクセントを加えた、新感覚のアイスクッキーサンドです。

アイシーチーズサンド

ざくざくとした食感のショートブレッドに、爽やかな酸味が特徴のアイスチーズスフレを贅沢にサンドした一品です。

さらに、ホワイトチョコのパリパリとした食感と甘酸っぱいラズベリージャムをアクセントとして加え、食べるたびに異なる食感と味わいのハーモニーを楽しめます。

アイシーレモンサンド

シンプルなショートブレッドで、レモンと相性抜群のチーズアイスとチーズスフレをサンド。

レモンチョコでコーティングし、自家製レモンカードを使用した、爽やかで風味豊かなレモン尽くしの一品です。

アイシーチョコサンド

チョコショートブレッドで、さっぱりとしたチーズアイスとチーズスフレをサンド。

スイートチョコでコーティングし、濃厚なチョコガナッシュを使用した、贅沢でリッチな味わいが特徴です。

■こだわりの手作りクロテッドクリームを使用した、ハニースコッツサンドに幻の果実が登場

「ハニースコッツサンド」シリーズは、イギリス・コッツウォルズ産の希少な「コッツウォルドハニー」をたっぷり使用したスコーン風クッキー『ハニースコッツ』で、手作りクロテッドクリームとジャムをサンドしたこだわりのスイーツです。

<ハニースコッツサンド ゆず>

有機栽培された阪東食品のゆずを使用し、爽やかでさっぱりとしたジュレに仕上げました。

コクのあるクリームと合わせ、甘すぎず爽やかな味と香りが口の中に広がります。

ハニースコッツサンド ゆこう

「ゆこう」は徳島県上勝町を中心に限られたエリアでしか生産されず、店頭にほとんど出回らないため“幻の果実”と呼ばれています。

ゆずとは異なる香りと味わいを楽しめる希少な一品です。

■販売店舗情報

販売場所:阪急百貨店阪急うめだ本店(9階祝祭広場 第8回 クッキーの魅力)

所在地 :大阪府大阪市北区角田町8番7号

販売期間:2025年3月12日(水)〜2025年3月17日(月)

営業時間:10:00〜20:00 ※17日(月)は最終日のため17:00終了

定休日 :施設に準ずる

■商品ラインナップ

●アイシーチーズサンド アソートセット 6個入り 2,500円(税込)

●アイシーチーズサンド 400円(税込)

アイシーチーズサンド2

●アイシーレモンサンド 400円(税込)

アイシーレモンサンド2

●アイシーチョコサンド 450円(税込)

アイシーチョコサンド2

★ハニースコッツサンド ゆず 280円(税込)

★ハニースコッツサンド ゆこう 280円(税込)

ハニースコッツサンド ゆず&ゆこう

★ハニースコッツサンド ラズベリー 280円(税込)

酸味を抑えた自家製のラズベリージャムに、コクのあるクロテッドクリームを合わせました。

とろけるクリームとつぶつぶの食感、しっとりとしたスコッツの一体感を楽しめる、バランスの取れたおいしさです。

ハニースコッツサンド ラズベリー

★ハニースコッツサンド マーマレード 280円(税込)

フレッシュオレンジを丸ごとコトコト煮込んだ、甘さ控えめの自家製マーマレード。

ほのかな酸味と苦味をクロテッドクリームがまろやかに包み込み、上品に仕上げました。

紅茶によく合う、しっとりとしたスコッツです。

ハニースコッツサンド マーマレード

★ハニースコッツサンド アップルパイ 330円(税込)

じっくり時間をかけてオーブンで焼くことで、旨みを最大限に引き出したりんごに、フワッと香るシナモン。

しっとり食感のスコッツにオリジナルクロテッドクリームとりんごのフィリングを挟みました。

まさにアップルパイ風味のスコッツサンドです。

ハニースコッツサンド アップルパイ

★ハニースコッツサンド レモンアールグレイ 330円(税込)

アールグレイのティーリーフをしっかり混ぜ込んだ生地に、ティーリーフ入りクロテッドクリームと酸味が生きている濃厚な自家製レモンカードをサンド。

さらに加えた欧州産レモンピールグラッセが絶妙なアクセント。

甘味と酸味の爽やかなコントラストが後を引く美味しさです。

ハニースコッツサンド レモンアールグレイ

★ハニースコッツサンド 12個セット 3,600円(税込)

4種(ゆず/ゆこう/マーマレード/レモンアールグレイ)の味を詰め合わせ、ボックスに入れました。

アソート缶

★クッキー同盟アソート缶/15個入り 3,300円(税込)

アソートBOX

★クッキー同盟アソートBOX/10個入り 2,700円(税込)

オリジナルエコバッグ

★オリジナルエコバッグ 600円(税込)

★マーク付きの商品は、公式オンラインショップ販売商品です。

■ノベルティプレゼントキャンペーン

「クッキーの魅力」への出店を記念し、数量限定でノベルティキャンペーンを実施します。

ノベルティレシピブック

税込10,000円以上購入のお客様:オリジナルレシピブックをプレゼント

ノベルティステッカー

税込5,000円以上購入のお客様 :オリジナルステッカーシートをプレゼント

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■クラフトクッキーブランド「クッキー同盟」とは

「クッキー同盟」では、英国のお菓子に敬意を表し、その食文化の深さ、素材の重要性などをテーマに、クッキーレシピを開発。

手作りのプロセスを大事にした製造工程で、ひとつひとつ丁寧に作ったクラフトクッキーです。

妖精で有名なお国柄をパッケージデザインに反映。

神秘的な謎の多い世界観とともに、おいしいクッキーを楽しめます。

また、個性豊かなオリジナルクッキーは、ママが作るお家レシピのように国産小麦粉とたまご、それに、フルーツやスパイス、チョコレートといったシンプルな材料だけを使って、一枚ずつ、まじめに焼き上げています。

クッキーはバター100%、アルミフリーのベーキングパウダーを使用しています。

クッキー同盟のデザイン

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アイスチーズスフレを挟んだ新感覚サンド!クッキー同盟「アイシーチーズサンド」シリーズ appeared first on Dtimes.