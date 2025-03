開成中学・高校から、東京大学理科一類に現役合格。3年次から工学部計数工学科へ進み、フランス音響音楽研究所(IRCAM)で機械学習を用いた自動採譜・自動編曲の研究に従事。

【写真】世界がラブコールする異色のピアニスト、角野隼斗

「頭脳明晰? そんなことないですよ」

と、笑いながら質問に答える。角野隼斗はただの秀才ではない。3歳からピアノ講師である母に教わり始め、数々のピアノコンクールで優勝。大学院在学中に『ピティナピアノコンペティション』('18年)特級グランプリ受賞。東京大学総長大賞も受賞したが、ピアニストとして生きると決意する。

『きらきら星』をレベル7まで弾き分けて動画再生1200万回超

YouTube名は“Cateen(かてぃん)”。チャンネル登録者数は約143万人、『きらきら星変奏曲』をレベル7まで弾き分けた動画は1200万回以上再生されている。昨年の初武道館公演は即完売。今年11月にはアメリカのカーネギーホールでのリサイタルデビューも決まっている。

そんな異色のピアニストに3年以上密着した『角野隼斗ドキュメンタリーフィルム 不確かな軌跡』が2月28日に公開された。

「'21年に『情熱大陸』に密着していただいたときのディレクターが本作の監督です。『情熱大陸』以降をまとめた映画を作ろうというお話をいただいたんですが、しばらく渋っていて。別にいいんだけど、面白くなるのかな? と(笑)」

その後、武道館公演が決まったことで、ようやく腹をくくったと笑う。

「昔の自分が何を言ったかあんまり覚えていないんですけど、でも作品を見るとあのころからちゃんと一貫したことを言っている。それは興味深かったですね。“世界で見ても、自分はユニークなのかどうかを知りたい”という言葉には、“お! おまえ、やるじゃん”って思いました(笑)」

本作では演奏の裏側やアメリカでの生活など、普段見せることのないシーンがたくさん収められている。

「歩んできたものがあまり他の人とカブらないので、きっと面白いと思ってもらえるんじゃないでしょうか。最後には演奏シーンもあるので、ぜひ音響のいい映画館で見てもらえたらうれしいです」

まぶしすぎる経歴ゆえに、クールで近寄りがたい人物なのかと思いきや、モリモリよく食べ、時におちゃめ。親近感を覚える。

「もうひどいものですよ。寝ぐせでボサボサだったり、フリースはくたびれていたり。密着されることのプレッシャーはないです。それをどう調理するかは監督の責任ぐらいに思っているから(笑)」

冷たい人の中ではいちばんあたたかい人と言われた(笑)

自身の性格について聞いてみると、

「神経質ではないですね。だから各国を旅していられるのかもしれない。どんな場所でも眠れるし、うるさくてもイヤホンすればいいし。周りがどうしていようと気にならない。クールなほうには分類されるのかな? でも面白そうなことは全部試すので、“ギャップがある”と言われることは多いですね。なんだっけ? The warmest in the cool personと言われたことがあって。冷たい中ではいちばん温かい人だ、みたいな。なるほどと思った(笑)」

ピアニストとしての自身の強みを尋ねると、

「クラシックの土台を持ったうえで、新しいことにトライしようとする人ってほとんどいなくて。保守的なクラシックの世界で真ん中を目指すか、そこから出て自分のことをやっていくか。だいたいどちらかなんですよね。

僕はクラシックのギリギリの縁にいると思っていて。そこから落ちずに、領域をちょっと広げようとしているというか。それが困難でもあり、強みだと思っていますね」

ラブコールは世界のあちこちから。躍進し続ける唯一無二の才能を、その目と耳で感じてほしい。

気になるあれこれ聞いてみると…

日本語、英語以外の語学も?

「フランス語と韓国語はボーダーぐらい。ドイツ語と中国語はできるようになりたいけど、勉強中の域を脱することはおそらくないと思う(笑)。(各国での)コンサートで、ちょっとなんか言いたいっていうモチベーションはあります。あと、歌曲の勉強をしているとフランス語やドイツ語でいろいろ指示が書かれているので、それを理解したいとも思っています」

音楽と数学以外で好きなものは?

「近所の銭湯にはよく行きます。便宜上、銭湯なだけで温泉も好き。サウナも好きですけど、いわゆる“サウナー”の人々とはちょっと違うかな。1回、サウナと水風呂を3往復くらいして風邪をひいたことがあって。ニセ整い(笑)」



強いていえば、苦手な教科は?

「家庭科ですかね。興味がなかった。あと、今でこそ昔よりはまともなんじゃないかと思うけど、受験のころの国語はひどいものでした(笑)」

今まで生きてきて、いちばんうれしかったことは?

「うーん。難しいですね。武道館公演で弾いた瞬間は、わりとそうだったといえるんじゃないかな」

好きな食べ物は?

「ベビーカステラ、ゴーヤーチャンプルー、チャーハン、コーラ。ラーメンも好きだけど、最近は食べてないな。ラーメンってまずくてもそれなりに食べられるので、ハズレが少ないんですよ。寿司とかは、まずいともう食べられないけど(笑)」

夢を教えて?

「これは“不確かです”ということにしています(笑)」

公開中『角野隼斗ドキュメンタリーフィルム 確かな軌跡』 (c)角野隼斗ドキュメンタリーフィルム製作委員会 (c)Ryuya Amao

撮影/吉岡竜紀 ヘアメイク/川口陽子 スタイリング/金野春奈(foo) 取材・文/池谷百合子