¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×KAT-TUN¡¦¾åÅÄÎµÌé41ºÐ¡Ö¤ª½é¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¿§µ¤ÇúÈ¯¡¡¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKAT-TUN¡×¤Î¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯3·î7Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ª½é¡×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¡ô¾ï¤Ë¡×¡Ö¡ô¸«²¼¤í¤¹ÃË¡×
¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ª½é Çò¹õÅê¹Æ¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤ËºÂ¤ë¼«¿È¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ô¾ï¤Ë¡×¡Ö¡ô¸«²¼¤í¤¹ÃË¡×¡Ö¡ô¤½¤ì¤¬¡×¡Ö¡ô¾åÅÄÎµÌé¡×¤È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ...Èþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹......¡×¡Ö¾åÅÄ¤¯¤ó ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ ¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÇò¹õ¤Ç¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë ¾ï¤Ë¸«²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ ¼óÄË¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸«¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë41ºÐ Å·ºÍ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£