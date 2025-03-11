１１日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

０８：５０ 日・マネーストック

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議

※米・３年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＣＲＥ<3458>，セルソース<4880>，不二電機<6654>，三井ハイテク<6966>，シルバライフ<9262>，ＲｅＹｕｕ<9425>



出所：MINKABU PRESS