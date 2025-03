福井県の名産品・ご当地グルメなどが楽しめる！北陸新幹線福井・敦賀開業1周年記念　いこっさ！福井フェア

PLANTは、SUPER CENTER PLANT 全23店舗にて2025年3月15日(土)〜3月31日(月)の期間中「北陸新幹線福井・敦賀開業1周年記念 いこっさ!福井フェア」を開催します。

北陸新幹線福井・敦賀開業1周年記念 いこっさ!福井フェア

開催期間:2025年3月15日(土)〜3月31日(月)

開催店舗:SUPER CENTER PLANT 全23店舗

目玉企画第1弾が決定しました!

昨年北陸新幹線福井・敦賀開業を記念に開催しました「いこっさ!福井フェア」では福井県の名産品・ご当地グルメなどを集め好評でした。

フェアの目玉企画第1弾として、福井ソースカツ丼の元祖「ヨーロッパ軒総本店」監修のもとオリジナルソースを再現したコラボ商品「ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば」通常価格198円(税込213円)を半額の99円(税込106円)を数量限定にて販売します。

昨年の発売時、初回生産分は数日で完売した「いこっさ!福井フェア」圧倒的人気ナンバーワン商品です。

■販売商品

≪ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修 福井名物ソースカツ丼風やきそば≫

福井ソースカツ丼の元祖「ヨーロッパ軒総本店」監修のもとオリジナルソースを再現したコラボ商品

※半額セールはSUPER CENTER PLANT店頭での販売分のみが対象です。

ECサイト、お土産店などでの販売分は半額セール対象外です。

<福井名物ソースかつ丼>

薄いカツが特徴の軽い食感と甘めの奥深いソースは福井県民のソウルフード

<とろ〜り卵のボルガライス>

福井県越前市発祥。

オムライスの上にとんかつを乗せた欲張り洋食メニュー

<自家製焼きさば押し寿司>

脂ののった炭火焼の焼きさばを、大葉とガリでさっぱりと食べられる同店自慢の押し寿司

<えがわ 水羊かん>

暖かい部屋で冬に食べる水ようかん。

黒砂糖の優しい香りと上品な甘さが特徴

<鯖へしこおにぎり>

若狭地域や越前海岸の伝統料理“鯖へしこ”を使用したおにぎり

<越のルビーとへしこのマルゲリータピザ>

福井県内で生産されるミディトマト“越のルビー”のピザソース、福井名物へしこが美味しさのポイント

<福井名物ソースカツ>

福井県民がこよなく愛する豚肉のソースカツ

<厚揚げの煮たの>

油揚げ消費量全国1位の福井県。

田舎揚げのぽたぽた煮

<とみつ金時のやきいも>

しっとりほくほくとした味わいの福井県を代表するさつまいも

