東京北区観光協会は、2025年3月22日(土)に岩淵水門(赤水門、青水門)周辺および荒川知水資料館amoaにて「AKABANE PICNIC FESTA 2025」を開催します。

AKABANE PICNIC FESTA 2025

開催日時 :2025年3月22日(土) 10:00〜16:00

開催場所 :岩淵水門(赤水門、青水門)周辺・荒川知水資料館amoa

主催:一般社団法人 東京北区観光協会

共催:合同会社Hand-Mock しぶさわくんFM

協力:キャンパルジャパン株式会社、株式会社SOTOLABO 株式会社明治堂、

株式会社エスティサービス、株式会社RAZULIT’e、

株式会社サンワックス、北区荒川緑地ふれあいマネジメントグループ、

cafe SELECT

後援:東京都北区、東京商工会議所北支部、公益社団法人王子法人会、

国土交通省荒川下流河川事務所、城北信用金庫

東京北区観光協会は、2025年3月22日(土)に岩淵水門(赤水門、青水門)周辺および荒川知水資料館amoaにて「AKABANE PICNIC FESTA 2025」を開催。

このイベントは、都会の中で自然と触れ合いながらアウトドアを楽しめる機会を提供し、北区の水辺資源の活用を促進することを目的としており、今回で4回目の開催となります。

【イベントの特徴】

電気・水道がない条件下でのイベント実施により、会場インフラの構築・ノウハウづくり「そとあそび」を通じた都会の自然体験の提供します。

・北区の銭湯資源を活かしたサウナ体験「サウナアイランド東京2025」

・プロのガイド付きで安全に楽しめるラフティングツアー

・北区の名品を楽しめるカフェ体験「amoaカフェ」

<イベント詳細>

サウナアイランド東京2025

東京都北区のラジオ局、しぶさわくんFMの番組「みんなでサウナ」とのタイアップ企画。

1日限り、荒川河川敷の小島が6種類のサウナが入り放題のサウナ島に変身します!

大好評だった昨年に続き、2025年は「ハーバルスチームサウナ」や「米ぬか酵素ロウリュ」など、様々な種類のサウナを体験できます。

また、お経によるととのい体験や、ハーバルフード体験など様々なアクティビティも用意。

都内ではなかなかない、河川敷からの風景を眺めながらの最高のととのい時間を体験できます。

※有料・事前予約制

内容:120分 6種類サウナ入り放題+軽食・ドリンク・アクティビティ付

4,000円/人

時間:10:00-12:00 /12:15-14:15 / 14:30-16:30の2時間制 *各回最大40名

予約:しぶさわくんFM 特設WEBサイトから https://shibusawakun.fm/si2025/

ラフティング体験 by SOTOLABO

荒川の自然を満喫できるラフティングツアーを開催します。

プロのガイドが同乗し、安全かつエキサイティングな体験を提供。

旧岩淵水門エリアを中心に、都市の風景と自然の調和を楽しむコースで、初心者から経験者まで幅広く参加可能です。

特別な装備は不要で、気軽に体験できるアクティビティです。

※有料・事前予約制

時間: 10:00〜10:30 / 10:45〜11:15 / 11:30〜12:00 / 13:00〜13:30 /

13:45〜14:15 / 14:30〜15:00 / 15:15〜15:45

amoaカフェ

北区企業の銘品を取り揃えたカフェを展開するamoaカフェでは、北区神谷の「明壽庵」、北区赤羽の「Ferna」など地元企業と連携しこだわりの逸品を提供しています。

東洋大学国際学部の学生が考案し、北区赤羽の「カフェ&ネオ大衆new-mon」とのコラボレーションにより誕生した「赤水門ソーダ」「青水門ソーダ」も、今回のイベントで登場します。

また昨年開発された「赤水門パンナコッタ」「青水門パンナコッタ」や、本イベントのために用意されたブレンドコーヒーも販売します。

国の重要文化遺産に登録された赤水門を眺めながら、贅沢なひとときを楽しめる屋外カフェ空間を提供します。

<参加方法>

サウナおよびラフティング体験は事前予約が必要です。

イベントタイトル

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 荒川河川敷の小島が6種類のサウナが入り放題のサウナ島に変身!AKABANE PICNIC FESTA 2025 appeared first on Dtimes.