カニエ・ウェストのサンプル品など販売、千駄ヶ谷のショップ BLACX BOXが即売イベント開催
千駄ヶ谷の気鋭ショップ「BLACX BOX（ブラックボックス）」が即売イベント「“Kanye West”Design Team Sample Items Exhibition and Sales Event」を開催する。期間は3月14日から在庫が無くなるまで。
▪️ブラックボックス
ブラックボックスは2024年7月にオープン。6フロア構成で、その時々によってセレクトショップやレディース店、海外ブックストア、アンティークショップなど形態を変える「コンパクトディパートメントストア」として営業している。
イベント「“Kanye West”Design Team Sample Items Exhibition and Sales Event」は、昨年開催した第2弾に続く第3弾。Yeことカニエ・ウェスト（Kanye West）率いるデザインチームのサンプルやデザインソースとなったヴィンテージアイテム、「イージー（YEEZY）」やランウェイピースのサンプルなどを展示販売する。
▪️ブラックボックス
開催期間：2025年3月14日（金）〜未定※アイテムが無くなり次第終了
所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目２-７
営業時間：12:00〜19:00
公式インスタグラム