日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比680円安の3万6400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40869.31円 ボリンジャーバンド3σ
40019.81円 ボリンジャーバンド2σ
39482.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39170.30円 ボリンジャーバンド1σ
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38848.27円 75日移動平均
38624.20円 200日移動平均
38320.80円 25日移動平均
37995.00円 一目均衡表・基準線
37471.30円 ボリンジャーバンド-1σ
37320.00円 一目均衡表・転換線
37084.00円 5日移動平均
37028.27円 10日日経平均株価現物終値
36621.79円 ボリンジャーバンド2σ
36400.00円 11日夜間取引終値
35772.29円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40869.31円 ボリンジャーバンド3σ
40019.81円 ボリンジャーバンド2σ
39482.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39170.30円 ボリンジャーバンド1σ
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38848.27円 75日移動平均
38624.20円 200日移動平均
38320.80円 25日移動平均
37995.00円 一目均衡表・基準線
37471.30円 ボリンジャーバンド-1σ
37320.00円 一目均衡表・転換線
37084.00円 5日移動平均
37028.27円 10日日経平均株価現物終値
36621.79円 ボリンジャーバンド2σ
36400.00円 11日夜間取引終値
35772.29円 ボリンジャーバンド3σ
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