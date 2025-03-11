　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比680円安の3万6400円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40869.31円　　ボリンジャーバンド3σ
40019.81円　　ボリンジャーバンド2σ
39482.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39170.30円　　ボリンジャーバンド1σ
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38848.27円　　75日移動平均
38624.20円　　200日移動平均
38320.80円　　25日移動平均
37995.00円　　一目均衡表・基準線
37471.30円　　ボリンジャーバンド-1σ
37320.00円　　一目均衡表・転換線
37084.00円　　5日移動平均
37028.27円　　10日日経平均株価現物終値
36621.79円　　ボリンジャーバンド2σ
36400.00円　　11日夜間取引終値
35772.29円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース