トラウマの治療は「ドタキャン」「ドタカム」の連続…自然に治癒することがない「トラウマ」の「画期的治療法」

あなたは本当にトラウマのことを知っていますか?

自然に治癒することはなく、一生強い「毒性」を放ち、心身を蝕み続けるトラウマ。

杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』(講談社現代新書)では、発達障害と複雑性PTSDの第一人者である著者が、トラウマを癒やす、安全かつ高い治療効果を持つ画期的な治療法を解説します。

本記事では、いよいよ著者が開発した簡易型トラウマ処理「TSプロトコール」についての解説を進めていきます。本記事ではそのアウトラインを説明するとともに、なぜこの方法を開発するに至ったのかを説明します。

※本記事は杉山登志郎『トラウマ 「こころの傷」をどう癒すか』より抜粋・編集したものです。

TSプロトコールの概要

TSプロトコールは次の3つの要素から成り立っています(図表5-1)。

・TS処方これは極少量の向精神薬と漢方薬の組み合わせです。この処方にたどり着いたわけは『トラウマ』第6章で述べます。

・TS処理これはパルサーという左右交互に振動を出す器械もしくはクライアントの手による左右交互刺激と深呼吸を用います。トラウマ記憶を思い出させることなく、からだの不快感に焦点を当てて、左右交互刺激と呼吸法で、不快感を「上」に抜いていきます。この処理に行き着いた試行錯誤はこの後述べます。

・TS自我状態療法これは、クライアントに多重人格が認められる場合の治療法です。治療の目的を人格間のコミュニケーションが円滑に成立することに設定し、併存している人格の統合を目指しません。『トラウマ』第9章に紹介します。

簡易型トラウマ処理がなぜ必要か

従来のトラウマ処理技法が単回性トラウマから生じるPTSDを対象としていて、もともとは複雑性PTSDに対応して開発されたものではなかったことは先に触れました。

先に紹介したトラウマ処理技法は、思考場療法をのぞき、それぞれ手技に1回60分から90分程度をかけることが前提になっています。これがなぜ問題なのか。それは複雑性PTSDの基本的な症状に正面からぶつかるからです。

複雑性PTSDの症状の一つに対人不信があります。治療関係というのは、非常に特殊な形ではありますが、対人関係の一つです。トラウマ治療を実施している治療者であれば誰しも経験することですが、トラウマの治療は、ドタキャン(連絡なしの予約キャンセル)とドタカム(予約なしの突然の受診)の連続になります。

もともと児童精神科の外来の予約は成人の精神科の受診に比べて圧倒的に突然の変更は多い傾向があります。子どもは一人で受診できないことに加え、いま「生命の危機」に直面している問題は少ないため、「きょうだいが風邪を引いた」といった理由でも簡単に予約が変更されてしまいます。

でもその中でも筆者の外来はドタキャンがすごく多いのです。あまりに多いので、調べてみたことがあります。実に予約患者の24%がドタキャンかドタカムでした。一般の精神科のドタキャン率を調査したという論文がちゃんとあって(Sparr, et al., 1993)、8.8%と記載されています。実に3倍近くなのです。

例えばトラウマに焦点を当てた子どもの認知行動療法の場合、2週間に1回のペースで60分〜120分の治療を16回行うことが求められます。60分以上の治療を2週間に1回、十何回も来ること自体、複雑性PTSDのクライアントには不可能に近い難事なのです。短時間に実施ができて、ドタキャンにもドタカムにも強い治療技法が求められているのです。これは簡易型トラウマ処理にほかなりません。

筆者は複雑性PTSDの効果的な治療法を探求する中で、この簡易型トラウマ処理の中にこそ、トラウマ処理のエッセンスが凝縮すると感じるようになりました。

簡易型トラウマ処理の原則は次の3つです。

第1は、有効性より安全性が求められること。例えば服薬について言えば、ドタキャンによる中断も多い一方で、過量服薬という事故も大変に多いという事実があります。重症のトラウマの方の自殺企図は非常に多く、治療を開始して、フラッシュバックが強くなるとその危険性は増してしまいます。つまり薬物用法にしても、突然中断しても、また2週間分を一気飲みされても安全な処方が理想の薬物治療になるわけです。

第2は、からだからこころへという治療の方向です。人間は哺乳類の動物であり、からだとこころは不可分なので、健康を実現するためには、精神面の治療だけでは不十分です。そのため、まず、からだの不調を改善することを優先してから、こころのケアを進めていくということが基本となるのです。重症のトラウマほど、心身二元論では上手くいきません。

第3は、少しずつ治療を行うという原則。これを専門用語で、タイトレーションといいます。欲張らずに少しずつ、短時間の処理を重ねるという治療技法は、わが国の医療保険制度にもピッタリです。1回の治療費は安く、長期にわたり何度も治療ができるというわが国の皆保険制度のアドバンテージを活かさない法はありません。

*

*

・Sparr L.F., Moffitt, M.C., Ward M.F.,(1993): Missed psychiatric appointments: who returns and who stays away. American Journal of Psychiatry, 150(5), 801-805.

