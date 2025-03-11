¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÖË×ÆþÂÎ¸³¡×¤â¡¡³«ËëÀï¤Ø¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¶·
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤¬18¡¢19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÊú¤¨¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï5Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤Ê¤Éµ®½Å¤ÊÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£µåÃÄ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¡¦¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹Ã´ÅöÉôÄ¹¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¹¥Ú¥È¥Ê¡¼»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¡¢¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖË×ÆþÂÎ¸³¡×¤ò·Ç¤²¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂçÃ«¤È»³ËÜ¤ÎÂ®µå¤ä±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òºÆ¸½¤·¡¢µå¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡1890Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¤·¤¿µåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢1995Ç¯¤ËÌîÌÐ±ÑÍº¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¿·¿Í²¦¤Î½â¤Ê¤ÉÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£