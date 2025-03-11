NY³ô²Á¤¬µÞÍî¡¡²¼¤²Éý°ì»þ1100¥É¥ë¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÈ¯¸À¤Ç¡È·Êµ¤Àè¹Ô¤¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡É¹¤¬¤ë
10Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½µËö¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢1100¥É¥ë¤¢¤Þ¤êµÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛNY³ô²Á¤¬µÞÍî¡¡²¼¤²Éý°ì»þ1100¥É¥ë¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÈ¯¸À¤Ç¡È·Êµ¤Àè¹Ô¤¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡É¹¤¬¤ë
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï10Æü¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢1100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½µËö¤Ë¡ÖFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·Êµ¤¸åÂà¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¡£²æ¡¹¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç²áÅÏ´ü¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
ÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ë·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
³ô²Á¤Ï·ë¶É¡¢Àè½µËö¤ËÈæ¤Ù890¥É¥ë1¥»¥ó¥È°Â¤¤¡¢4Ëü1911¥É¥ë71¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤¬Â¿¤¯¾å¾ì¤¹¤ë¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯»Ô¾ì¤ÎÁí¹ç»Ø¿ô¤Ï4%ÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¡¢2020Ç¯3·î°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï10Æü¡¢³ô²Á¤ÎÂçÉý²¼Íî¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï1´üÌÜ¤ËÎò»ËÅª¤Ê¸ÛÍÑ¡¦Åê»ñ¡¦ÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢2´üÌÜ¤â¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£