¡ØÈëÌ©¡ÙÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ÈÃæÅçÍµæÆ¤¬Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤ë¡¡MRIÁÜºº¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿Éü½²·à
¡¡¡ØÈëÌ©～THE TOP SECRET～¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè7ÏÃ¤¬3·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
»²¹Í¡§ÌçÏÆÇþ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡¡¡ÖÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Í¶²ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Èï³²¼Ô¤ÏÀéÆ²³°Ì³Âç¿Ã¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Îºé¡£Èïµ¿¼Ô¤ÎµÈÅÄ¤µ¤Ê¤¨¡ÊÀéÍÕ²í»Ò¡Ë¤Ï·Ù»¡¤¬¼«Âð¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¼«»¦¡£¤µ¤Ê¤¨¤ÎÇ¾¤ÎMRI±ÇÁü¤«¤é¡¢ºé¤Ï¹Á¤ËÄäÇñ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤È¹ñ¸ò¤Î¤Ê¤¤ÃæÅì¤Î¥¨¥ë¥¹¥¨¥³¤Ë½Ð¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µß½Ð¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁ¥¤¬ÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤Æâ¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ã¯¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤ËÍ¶²ý»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡20Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¹ñºÝ°åÎÅ»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½¸ÃÄÙÇÃ×»ö·ï¡£¤µ¤Ê¤¨¤ÎÌ¼¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¡¢ÀéÆ²¤Ï¸ò¾ÄÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£10Ì¾¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤â°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»àË´¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤¿¡£ÀéÆ²¤Ï»ö·ï²ò·è¤Î¸ùÀÓ¤Ç³°Ì³¿³µÄ´±¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ï¿ÍÌ¿¤è¤ê¤â¹ñ¸ò¤È¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿È½ÃÇ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£Éü½²ÌÜÅª¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤µ¤Ê¤¨¤Î¸µÉ×¡¦Ã¸Ï©¡Ê°ËÉð²íÅá¡Ë¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¿Å¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ï°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤Ë»×¤¤»ê¤ë¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Âè6ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ç¿Å¤ÈÀÄÌÚ¡ÊÃæÅçÍµæÆ¡Ë¡¢Àã»Ò¡ÊÌçÏÆÇþ¡Ë¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âè¶å¤¬¥ï¥ó¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤Ê»ö·ï¤À¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö·ï¤¬¿´¤Î°Ç¤ò¤Î¤¾¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÄ´ñÅª¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿§ºÌ¤òÂÓ¤Ó¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âè7ÏÃ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤ä°ìÈÌ¿Í¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í±é¤¸¤ë¿Å¹ä¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ÏÃúÇ«¤À¤¬¡¢·ù¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°§»¢¤Ç³°Ì³Âç¿Ã¤ò¥¥ì¤µ¤»¤ë¿Å¡£Åö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤ÏÉô²¼¤À¤±¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í´Ö¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤ò·Ú»ë¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¡Ö³°Ì³Âç¿Ã¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢·è¤·¤Æ´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤à¤ä¤ß¤ËÈ¿¹³Åª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ò¹â¤Ê»ÈÌ¿´¶¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎMRI±ÇÁü¡£¤¤¤ä¡¢±ÇÁü¼«ÂÎ¤ÏËÜÊª¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬²¿¤é¤«¤Î°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤Æ»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿µ¶¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤µ¤Ê¤¨¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤¬»à¸å¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¥À¥ßー¤Î±ÇÁü¤ò»Å¹þ¤ó¤À¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ïºé¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ì¼¤Î°ÂÈÝ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÀéÆ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³°¸ò¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤ÎÎ©Æþ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ü¤ï¤ì¤¿¾¯½÷¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¿Å¤Î¶ìÇº¤Ï¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç½õ¤±¤òµá¤á¤ëÈï³²¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´Î¿´¤Îºé¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÉÂ¼¼¤òË¬¤ì¤¿ÀéÆ²¤Ë¡¢Ã¸Ï©¤Ï¼«Ê¬¤¬»à¤Ê¤Ê¤¤¸Â¤êºé¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£¡Ö1Ê¬¤Ç¤â1ÉÃ¤Ç¤âÄ¹¤¯À¸¤¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÉü½²¤À¡×¡£Ã¸Ï©¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼è°ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¸Ï©¤È¤µ¤Ê¤¨¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¼«¤é¤ÎÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÍ¶²ý»ö·ï¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢Âè¶å¤ÏÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤Ê¤¨¤ÏÇ¾¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁÜºº¤ò¥ß¥¹¥êー¥É¤·¡¢ÀéÆ²¤ËÀ¯¼£ÅªÀÕÇ¤¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¡£Í¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÊÃ¸Ï©¤Ï¡¢À¸¤¤ÆÇ¾¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÀéÆ²¤ò¹éÌä¤Ë¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÈÈ¿Í¤Î»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢1¿Í¤À¤±Í½ÁÛ³°¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤ëÃË¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÀÄÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ¯¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢²¶¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤Î¾¯½÷¤ò½õ¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡£¿¿·õ¤ÇÀ¿¼Â¤Ç¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄÌÚ¡£¤¤¤ÁÁÜºº°÷¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¹Ò¶õµ¡Áà½ÄÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢³°¸ò°Æ·ï¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ï¼±¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÀÄÌÚ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤ÎÃ¯¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÌ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤ÎÀã»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î¿Å¤µ¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌ¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Á´¤Æ¤ÎÀ¯¼£²È¤È¥êー¥Àー¤¬¤³¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿Å¤¬ÀÄÌÚ¤ÎÌµÃã¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¿Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ´õË¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ÎëÌÚ¡ÊÃæÅçÍµæÆ¡Ë¤ò»à¤Ê¤»¤¿¸å²ù¤ò¶»¤ËÊú¤¯¿Å¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤ò»à¤Ê¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê½ã¿è¤µ¤¬Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¿Å¤¬²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¹½¿Þ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¤Ê¤¤¡£±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡£¿¿¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Å¤ÈÀÄÌÚ¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¼¡½µ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë