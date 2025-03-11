10Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½µËö¤ÎÈ¯¸À¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤­¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹­¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢600¥É¥ë¶á¤¯µÞÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï10Æü¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢Àè½µËö¤ËÈæ¤Ù500¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½µËö¤Ë¡¢¡ÖFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·Êµ¤¸åÂà¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À­¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¡£²æ¡¹¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤­¤¤¤Î¤Ç²áÅÏ´ü¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£

·Êµ¤¸åÂà¤Î²ÄÇ½À­¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤¬10Æü¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç15%¤Î´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÊÆÃæ¤Î¡ÖËÇ°×ÀïÁè¡×¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£