¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡¿·¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªº¸Â¤«¤éÌá¤ë¿·¤¿¤Êµ¢ÎÝÎý½¬
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¿·¤¿¤Êµ¢ÎÝ¤ÎÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÆ¬¤«¤éÌá¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥ï¡¼¥É»á¤Ï¡Ö°ã¤¦ÊýË¡¤Çµ¢ÎÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÎÝ¤ËÌá¤ë»þ¤ÏÆ¬¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¤«¤é¤À¡£Èà¤Ë¤Ï¤â¤¦º¸¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¤«¤éÌá¤ë¾ì¹ç¤â±¦Â¤«¤é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸Â¤«¤éÌá¤ë·Á¤òÈ¿Éü¡£º¸Â¤«¤éÌá¤ë¤ÈÅê¼êÂ¦¤ËÂÎ¤¬¸þ¤¡¢Á÷µå¤Î¹ÔÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤ÎÄ´À°¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇÁê¼ê¤òºÂ¤é¤»¡¢ÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ21µå¡£ºÇÂ®¤Ï89¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó143¥¥í¡Ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²Â³¤±¤¿¡£