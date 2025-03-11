¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯3·î11Æü(²Ð)¡Ö¥Á¥¥ó¤Î¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¥½¥Æ¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥Á¥¥ó¤Î¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¥½¥Æ¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡× ¡Ö¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤È¿·¶Ì¥Í¥®¤Î¥Þ¥ê¥Í¡× ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨È´·²¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥ê¥Í¤È¥Û¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¥Á¥¥ó¤Î¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¥½¥Æ¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á
¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤ò¥Á¥¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§813Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§±ÉÍÜ»Î¡¡ÏÂÅÄ ÎÉÈþ
¡ã²¼Ì£¡ä
Çò¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸1
¥Ï¥Á¥ß¥Ä Âç¤µ¤¸1
¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼ (¥É¥é¥¤)Âç¤µ¤¸1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1ÊÒÊ¬
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Å¬ÎÌ ¡ã¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡ä
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â 1¸Ä
µíÆý Âç¤µ¤¸1~2
¥Ð¥¿¡¼ 10g
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¿©¥Ñ¥ó (6ËçÀÚ¤ê)4Ëç
¥Ð¥¿¡¼ Å¬ÎÌ ¥ì¥¿¥¹ 2Ëç
¿©¥Ñ¥ó¤Ë¾ï²¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ð¥¿¡¼¤òÇö¤¯¤Ì¤ë¡£¥ì¥¿¥¹¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Á¤®¤ë¡£
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤´¤È¤¤ì¤¤¤Ë¿åÀö¤¤¤·¤Æ¡¢¤Ì¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë3Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢ÃÝ¶ú¤¬¥¹¥Ã¤È»É¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¿¥ª¥ëÅù¤ÇÊñ¤ó¤ÇÈé¤ò¤à¤¯¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÇ®¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤Ä¤Ö¤¹¡£
2. ·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï½Áµ¤¤ò·Ú¤¯¤¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÈéÂ¦¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢Î¾ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¡¢¼å²Ð¤Ç8Ê¬°Ì¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¯¡£¸ü¤±¤ì¤Ð¸ü¤ß¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
3. Çö¤¯¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ì¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¤Ë¥ì¥¿¥¹¡¢¡ã¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡ä¡¢¥Á¥¥ó¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤Ç10Ê¬°Ì¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ÆÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤È¿·¶Ì¥Í¥®¤Î¥Þ¥ê¥Í
¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥ê¥Í¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§138Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§±ÉÍÜ»Î¡¡ÏÂÅÄ ÎÉÈþ
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« 1/8¸Ä
²«¥Ñ¥×¥ê¥« 1/8¸Ä
¥Ñ¥»¥ê (¹ï¤ß)Å¬ÎÌ ¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä
º½Åü ¾®¤µ¤¸1/4
±ö ¾¯¡¹
¥ì¥â¥ó½Á Âç¤µ¤¸1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤È²«¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¥Ø¥¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢ÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥Û¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹
¥Û¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¿©Á°¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§3Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§93Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§±ÉÍÜ»Î¡¡ÏÂÅÄ ÎÉÈþ
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê ¾¯¡¹
ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¿©¤Ù¤´¤¿¤¨È´·²¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥ê¥Í¤È¥Û¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¥Á¥¥ó¤Î¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¥½¥Æ¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á
¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤ò¥Á¥¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§813Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§±ÉÍÜ»Î¡¡ÏÂÅÄ ÎÉÈþ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¤à¤ÍÆù 1Ëç
¡ã²¼Ì£¡ä
Çò¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸1
¥Ï¥Á¥ß¥Ä Âç¤µ¤¸1
¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼ (¥É¥é¥¤)Âç¤µ¤¸1
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1ÊÒÊ¬
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Å¬ÎÌ ¡ã¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡ä
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â 1¸Ä
µíÆý Âç¤µ¤¸1~2
¥Ð¥¿¡¼ 10g
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¿©¥Ñ¥ó (6ËçÀÚ¤ê)4Ëç
¥Ð¥¿¡¼ Å¬ÎÌ ¥ì¥¿¥¹ 2Ëç
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»É¤¹¡£¡ã²¼Ì£¡ä¤ÎºàÎÁ¤Ë15Ê¬ÄÒ¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¿©¥Ñ¥ó¤Ë¾ï²¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ð¥¿¡¼¤òÇö¤¯¤Ì¤ë¡£¥ì¥¿¥¹¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Á¤®¤ë¡£
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤´¤È¤¤ì¤¤¤Ë¿åÀö¤¤¤·¤Æ¡¢¤Ì¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë3Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢ÃÝ¶ú¤¬¥¹¥Ã¤È»É¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¿¥ª¥ëÅù¤ÇÊñ¤ó¤ÇÈé¤ò¤à¤¯¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÇ®¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤Ä¤Ö¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¡ã¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡ä¤òºî¤ë¡£Ç®¤¤¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢µíÆý¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï½Áµ¤¤ò·Ú¤¯¤¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÈéÂ¦¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢Î¾ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¡¢¼å²Ð¤Ç8Ê¬°Ì¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¯¡£¸ü¤±¤ì¤Ð¸ü¤ß¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. Çö¤¯¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Ì¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¤Ë¥ì¥¿¥¹¡¢¡ã¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡ä¡¢¥Á¥¥ó¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤Ç10Ê¬°Ì¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ÆÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤È¿·¶Ì¥Í¥®¤Î¥Þ¥ê¥Í
¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥ê¥Í¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬+ÄÒ¤±¤ë»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§138Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§±ÉÍÜ»Î¡¡ÏÂÅÄ ÎÉÈþ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Û¥¿¥ë¥¤¥« (¤æ¤Ç)1¥Ñ¥Ã¥¯ ¿·¶Ì¥Í¥® 1/2¸Ä
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥« 1/8¸Ä
²«¥Ñ¥×¥ê¥« 1/8¸Ä
¥Ñ¥»¥ê (¹ï¤ß)Å¬ÎÌ ¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä
º½Åü ¾®¤µ¤¸1/4
±ö ¾¯¡¹
¥ì¥â¥ó½Á Âç¤µ¤¸1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤Ï¤«¤¿¤¤ÌÜ¤È¤¯¤Á¤Ð¤·¤ò¼è¤ê¡¢¥µ¥Ã¤È¿åÀö¤¤¤·¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£¿·¶Ì¥Í¥®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤È²«¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¥Ø¥¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢ÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¡¢¿·¶Ì¥Í¥®¡¢ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢²«¥Ñ¥×¥ê¥«¤òÄÒ¤±¤Æ15Ê¬°Ê¾åÃÖ¤¡¢Ì£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥Û¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹
¥Û¥Ã¥È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¿©Á°¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¡ª
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§3Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§93Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§±ÉÍÜ»Î¡¡ÏÂÅÄ ÎÉÈþ
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹ (²Ã±ö)400ml
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê ¾¯¡¹
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÈ¾ÎÌ¤º¤ÄÆþ¤ì¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬30ÉÃ¡Á2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¡¢¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô