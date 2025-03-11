ÅìËÌÆ»¤ò¼Ö¤ÇµÕÁö¡¢£¸£°Âå¤ÎÃË¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ýÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡Ä¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃËÀ¤Ë½Å½ýÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤
¡¡ÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤ÇºòÇ¯£¸·î¡¢µÕÁö¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃËÀ¤¬±¦Â¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Ï£±£°Æü¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿·²ÇÏ¸©Æâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿£¸£°ºÐÂå¤ÎÃË¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç±§ÅÔµÜÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏºòÇ¯£¸·î£±£¶ÆüÌë¡¢ÆÊÌÚ»Ô¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤ò¾èÍÑ¼Ö¤ÇµÕÁö¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¡ÊÅö»þ£³£±ºÐ¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¡¢±¦Â¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÃË¤ÏÆ±ÆüÃæ¤Ëº´Ìî»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¸©·Ù¤ÏÇ¤°Õ¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢µÕÁö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ²±¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£