[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]3COINS MEN¤Î¥ª¥È¥³¥´¥³¥í¤ò»É·ã¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥·ー¤ÊÀ¸³è»¨²ß¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤Ä¤Ä¡¢³ä¤ÈËÜµ¤ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ë¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö3COINS MEN¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥º»¨²ß¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö3COINS MEN¡×¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー5000mAh¡£
¡¡ºòÇ¯2024Ç¯¤Î9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö3COINS¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤ëÃËÀ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤Ã¤È3COINS¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤òÃæ¿´¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£3COINS MEN¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£¼è°·À½ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤Æ¼è¤ê°·¤¤À½ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É³Î¤«¤Ë½¾Íè¤Î3COINS¤Î¥Õ¥¡¥ó¥·ー¤ÊÏ©Àþ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀäÌ¯¤ËÊªÍß¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÀèÆü¤´¾Ò²ð¤·¤¿3COINS¤Î¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥×¥ìー¥äー¡×¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÍß¤·¤¤¤ÈÌÜ°Ü¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿À½ÉÊ¤ò°ì¤Ä¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー5000mAh¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤ò¼æ¤¯¤Î¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ò¹Ô¤¦¥³¥¤¥ë¤È²óÏ©¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥·ー¥¹¥ëー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤Î¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë²óÏ©¤¬ËÜÅö¤Ë½¼ÅÅ´ï¤Î´ðÈÄ²óÏ©¤Ê¤Î¤«ÈÝ¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£À½ÉÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ¡´ï¤òºÜ¤»¤ë¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£iPhone¥·¥êー¥º¤Ê¤éMagSafe¤ÇËÜÂÎ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥·ー¥¹¥ëーÉôÊ¬¤¬±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¾¯¤·»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
iPhone 12 mini¤ÎÇØÌÌ¤Ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È
MagSafe¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥·ー¥¹¥ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡£
¡¡É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï½¼ÅÅÍÆÎÌ5000mAh¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10000mAh¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¼ã´³¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÀÇ½¤ä¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢½ê»ý¤¹¤ëiPhone 12 mini¤ÎÇØÌÌ¤Ë5000mAh¤Î¤â¤Î¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¿ôÂ¿¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥êー¥ó¥Ï¥¦¥¹À½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤â°Â¿´¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢USB Type-C¤«¤éÍÀþ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º¸¤Î4¤Ä¤Î·ê¤Ï½¼ÅÅ¾õÂÖ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥·ー¥¹¥ëー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥³¥¤¥ëÉôÊ¬¤¬´Ý¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½¼ÅÅ´ï¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀäÌ¯¤Ë¥ª¥È¥³¥´¥³¥í¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡Ö3COINS MEN¡×¡£º£¸å¤âÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ëÍ¶ÏÇ¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ²Á³Ê ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー5000mAh 3COINS 3300±ß