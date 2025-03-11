Ç¯¶â²þ³×´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Î¼è¤ê°·¤¤¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤¬¼çÍ×ÌîÅÞ¤Ë¶¨µÄ¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÄÌîÅÞ¤ÏÀèÁ÷¤ê¤ËÈ¿È¯
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï£±£°Æü¡¢Ç¯¶â²þ³×´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çÍ×ÌîÅÞ¤Ë¶¨µÄ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡º£¹ñ²ñ¤Ø¤ÎË¡°ÆÄó½Ð¤ò¸«Á÷¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÌîÅÞ¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨µÄ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤é¤ÎÉéÃ´Áý¤òÈ¼¤¦´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ò²Æ¤Î»²±¡ÁªÁ°¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢»²±¡¼«Ì±¤òÃæ¿´¤Ë¿µ½ÅÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¸å¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£´ØÏ¢Ë¡°Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡Ö½ÅÍ×¹ÈÏµÄ°Æ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¹ÈÏµÄ°Æ¤ÎÄó½Ð¸«Á÷¤ê¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÌîÅÞ¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆºÇ½ªÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌîÅÞÆâ¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄó½Ð¤·¤Ê¤¤¸ý¼Â¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤À¡×¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ´´Éô¡Ë¤È¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤¤¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö°ìÈÖ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇµÄ»öÏ¿¤â»Ä¤ë¤Î¤Ï¹ñ²ñ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤¿¡£Î©Ì±Æâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄó½Ð¤Î¸«Á÷¤ê¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£