2025年3月10日(月)、東京ガーデンシアターにてthe GazettEの<LIVE 2025 23rd ANNIVERSARY TOUR 証跡>のファイナル公演が開催され、本公演の最後に流れた映像によって、the GazettEの新たな展開が明らかとなった。2025年5月27日(火)に開催される<LIVE 2025 HERESY LIMITED 『SIX GUN’S』>の発表とともに、各メンバーがプロデュースを手掛ける<LIVE TOUR 2025 -HERESY LIMITED- EACH MEMBER'S PRODUCE ACT:1 異演>の情報も解禁された。

■第一 「もげる」-PRODUCED BY URUHA-6月17日(火) Zepp Yokohama■第二 「妖乱朧狂」-PRODUCED BY AOI-7月16日(水) 豊洲PIT■第三 「共喰い」-PRODUCED BY RUKI-8月25日(月) Zepp Haneda■第四 「本能は不可侵」-PRODUCED BY KAI-9月30日(火) CLUB CITTA`https://the-gazette.com/LIVETOUR2025_ACT1_ien_/

『LIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL" LIVE AT NIPPON BUDOKAN』



発売中■初回生産限定盤ABlu-ray(1枚組) / 豪華LPサイズ仕様 / 撮り下ろしPhoto Book品番:SRXL-475価格:\13,250 (TAX IN)Blu-ray DISCLIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL"LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN(本編+アンコール)LIVE TOUR2022-2023 MASS DOCUMENTARY■初回生産限定盤BDVD(2枚組) / 豪華LPサイズ仕様 / 撮り下ろしPhoto Book品番:SRBL-2245〜2246価格: \12,250 (TAX IN)DISC01LIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL"LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN(本編)DISC02LIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL"LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN(アンコール)LIVE TOUR2022-2023 MASS DOCUMENTARY■通常盤ABlu-ray (1枚組)品番:SRXL-476価格:\7,400 (TAX IN)Blu-ray DISCLIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL"LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN(本編+アンコール)■通常盤BDVD(2枚組)品番:SRBL-2247〜2248価格:\6,400 (TAX IN)DISC01LIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL"LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN(本編)DISC02LIVE TOUR2022-2023 / MASS "THE FINAL"LIVE AT 07.15 NIPPON BUDOKAN(アンコール)