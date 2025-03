2006年から台湾南部に位置する高雄市にて開催されているアジア最大級の音楽フェス<メガポート・フェスティバル(大港開唱)2025>が、2025年3月29日(土)〜 2025年3月30日(日)に開催となる。毎年3月に台湾の高雄市で開催されている<メガポート・フェスティバル>はアジア有数のインディーズ&ロックフェスとして知られ、台湾国内外の豪華アーティストが集結する音楽の祭典だ。





































台湾の音楽シーンを代表するフェスティバルとして2006年にスタートし、今ではインディーズやロックを中心に多様なジャンルのアーティストが出演するアジア最大級の音楽フェスとして、台湾国内外の音楽ファンを魅了する一大イベントとなっている。開催地は、台湾の港町・高雄にある駁二芸術特区というアートとカルチャーが融合したエリアで、開放的な雰囲気の中で最高のライブ体験を味わえるとともに、台湾の音楽と文化を存分に楽しむことができる唯一無二のイベントだ。毎年、台湾を代表するロックバンドや人気インディーズアーティストが多数出演するが、<メガポート・フェスティバル2025>では日本、韓国、アメリカ、ヨーロッパなど世界中のアーティストも参加し、さらに国際色豊かなフェスとなっている。日本からは、UVERworld、The Flaming Lips、くるり、広末涼子、Creepy Nuts、WONK、岡崎体育、ヤングスキニー、THE SPELLBOUNDといった面々がラインナップされている。<メガポート・ミュージック・フェスティバル2025>出演アーティストThe Flaming Lips / くるり / 広末涼子 / Creepy Nuts / 拍謝少年 / WONK / Homeshake / sogumm / deca joins / 岡崎体育 / 血肉果汁機 / I Mean Us / 黃大謙 / 昏鴉 / 葛西瓦 Kasiwa / someshiit 山姆 / Andr / 公館青少年 / ヤングスキニー / Everydaze / SHOOTUP / DEW / 話梅鹿 / 老貓偵探社 / 擊沈女孩 / 宝島材料行 / Blueburn / 少年白 / KoOk 庫克 / 美秀集團 / 無妄合作社 / THE SPELLBOUND / FUTURE AFTER A SECOND / 老王樂隊 / 南西肯恩 / hue / ゲシュタルト乙女 / SKARAOKE / 莉莉周她說 / 驢子耳朵 / Mario Zwinkle / 凹與山 Our Shame / 徐噴以煙 / 塑膠Boy(s) / 工口紳士 / 銀河1966 / 鄭宜農 / 傷心欲絕 / Hello Nico / 傻子與白痴 / 淺堤 Shallow Levée / 孩子王 / 黃筱雯&甘家葳 / EmptyORio / JPBS / 大人の成發 / 三牲獻藝 / 五五身 / BEYOND CURE / 薄荷䖝工廠 Mint GreeN Mill / 頭部組成者 / 笑琴Chill Qin / Guhit Band / 溱會灰 / DIZLIKE / 憂憂 Yō-Yō / UVERworldアートやカルチャーが楽しめる観光スポットでもあるフェス会場の駁二芸術特区は、おしゃれなカフェやストリートアート、マーケットが点在しており、音楽のみならず台湾カルチャーを満喫できるロケーションでもある。台湾といえば美味しいグルメの宝庫だが、フェス会場でも台湾の定番料理の魯肉飯(ルーローハン)や台湾ビール、地元で人気のスイーツといった多彩なフードも楽しむことができる。日本から高雄へのアクセスは直行便なら約3時間半で到着できる。高雄国際空港から市内へはMRT(地下鉄)で簡単にアクセスでき、フェス会場の駁二芸術特区へもスムーズに行けるため、海外フェス初心者でも気軽に参加できるメリットも大きい。◆<メガポート・フェスティバル2025>オフィシャルサイト