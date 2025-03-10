¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Çà¥×¥ÁÊÑá¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀâÁ¤·¤¤¡×
¢¡¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤æ¤ë¤Õ¤ï¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¢¡
¡¡à¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤óá¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£¶À±Û¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ²¤ì¤Î¤Á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡100²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢³Ú²°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥º½êÂ°¤Î¸ÍËÌÈþ·î¥¥ã¥¹¥¿¡¼(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡£¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤ª¤À¤ó¤´¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¸åÆ¬Éô¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ªÃÄ»Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶À±Û¤·¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ë¤â¡Ö¤¤¤¤¤ª¤ßÂ¡×¡Ö¥É¥¥Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£