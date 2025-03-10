¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í!?¡×39ºÐ²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤Î³Ú²°½àÈ÷É÷·Ê¤¬ÂçÈ¿¶Á¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ(39)=¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³Ú²°¤Ç¤Î½àÈ÷É÷·Ê¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1½µ´Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿‼︎¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢EPO¤Î¡Ö¤¦¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¡×(1983Ç¯)¤òBGM¤Ë»ÙÅÙ¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£¥á¥¤¥¯Á°¤Î»Ñ¤Ç¤ª¤É¤±¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¤É¤é¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î°ûÎÁ¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¼¡¡¹¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡ÖÈè¤ì¤¬¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢Á°È¾¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í!?¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï2004Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î·ëº§¾ðÊó»ï¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×¤ÎCM¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£11Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¾¾°æÂçÊå¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢14Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¡£°ì»þ·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£