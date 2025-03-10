42ºÐ¡¦¾¾ËÜè½½ï¡¡·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³ÌÀ¤«¤¹¡Ö¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯Ä«¡¢²È¤ò½Ð¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾¾ËÜè½½ï¡Ê42¡Ë9Æü¡¢TBS¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¡ª¤¢¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¥Þ¥¨¤È¥¢¥È¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1994Ç¯¤Ë¡Ö¾¾ËÜ·Ã¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç11ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤òµ¡¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¡£19ºÐ¤Î»þ¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾Á°¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2019Ç¯10·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2020Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£2Ç¯Á°¤ËÉ×¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿·³ã¤Ë°Ü½»¤·¡¢¼«¿È¤Î¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤Ë¤â¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°¦¾ð¤¬ÅÜ¤ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦Êý¤â¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾¾ËÜ¡£¡Ö¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯Ä«¡¢²È¤ò½Ð¤¿¤éÃËÀ¤¬±ÕÂÎ¤ò¥Ð¥Ã¤Ã¤Æ¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»À¤Ã¤Ñ¤¤¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡ÊÇØÃæ¤Ç¡ËÈò¤±¤Æ¡£¸å¤«¤éÀ©Éþ¸«¤¿¤é¡¢Çò¤¯¿§Íî¤Á¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âÌá¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë»ö·ï¡£3Ç¯´Ö¤Î³ëÆ£¤ÎËö¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£