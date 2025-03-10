¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡×ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬ÎëÌÚÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤ËºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤òÍ×Ë¾ ÌµºáÈ½·è¤Þ¤Ç59Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó89ºÐ¤Ë
ÀÅ²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤¿¡ÖºÆ¿³Ë¡¡×¤Î²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤òÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤ËÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó¤¬ºÆ¿³¤ÇÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¿³À©ÅÙ¤ÎÉÔÈ÷¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡×ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬ÎëÌÚÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤ËºÆ¿³Ë¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤òÍ×Ë¾ ÌµºáÈ½·è¤Þ¤Ç59Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó89ºÐ¤Ë
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Çー¥È¥¥¥æー¡×¤Î²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Àª¤¤¤è¤¯¤í¤¦¤½¤¯¤ò¿á¤¾Ã¤·¤¿¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó¡£3·î10Æü¡¢89ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢»Ð¤Î¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó(92)¤ä»Ù±ç¼Ô¤é¤¬¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»Ð¡¦¤Ò¤Ç»Ò¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡× ¡ã¸ÓÅÄÖÞ¤µ¤ó¡ä ¡Ö¤¤¤Þ¡¢23¡¢4ºÐ¤°¤é¤¤¡×
¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤Ï59Ç¯Á°¡¢ÀÅ²¬¸©µìÀ¶¿å»Ô¡Ê¸½ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡Ë¤Ç°ì²È4¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¡¢ºÆ¿³¤ÇÀÅ²¬ÃÏºÛ¤¬Ìµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÛÈ½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ºß¤ÎºÆ¿³À©ÅÙ¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¡¢¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤ÏºÆ¿³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤ë¡ÖºÆ¿³Ë¡¡×¤Î²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÎëÌÚÃÎ»ö¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡¢¾Úµò¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ÈºÛÈ½½ê¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡»¡¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Î¶Ø»ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÀÅ²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ ÇßÅÄ¶Õ°ì²ñÄ¹¡ä¡Ö¡ÊÌÌÃÌ¤Î¡ËÁ´ÂÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡ÊÎëÌÚÃÎ»ö¤«¤é¡Ë¡ØÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¼õ¤±¼è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
ÀÅ²¬¸©Æâ35»ÔÄ®¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î½ðÌ¾¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼óÄ¹¤«¤é»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Êè,
Ï·¸å,
¿À»ö,
¥À¥¤¥¹,
Ë¡Í×,
½»Âð,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Í¥¸