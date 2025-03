現在、ペットとして親しまれているネコは本来「イエネコ」と呼ばれる種類で、ヨーロッパヤマネコが家畜化されたものを指します。こうしたイエネコが中国に伝来したのは約1400年前の西暦600年頃であることが、北京大学ゲノム多様性進化研究所による調査で明らかになりました。Leopard Cats Occupied Human Settlements in China for 3,500 years before the Arrival of Domestic cats in 600-900 CE around the Tang Dynasty - 2025.01.31.635809v1.full.pdf

(PDFファイル)https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.01.31.635809v1.full.pdfPet cats arrived in China via the Silk Road 1,400 years ago, ancient DNA study finds | Live Sciencehttps://www.livescience.com/animals/domestic-cats/pet-cats-arrived-in-china-via-the-silk-road-1-400-years-ago-ancient-dna-study-findsこれまでの(PDFファイル)研究で、イエネコが人間のペットとして飼育されはじめたのは約1万年前の中東であることが分かっています。そして、約3000年前にイエネコを飼育する文化がヨーロッパに広まったとされています。中国では、陝西省北西部にあった農村の遺跡から約5400年前のヤマネコの骨が発見されており、人間とネコが集落の中で共存していたことが報告されています。しかし、これまでイエネコがいつ中国に伝来したのかは明らかにされておらず、研究チームは「イエネコがいつ、どのように中国に伝来したのかを完全に把握する必要があります」と述べています。そこで、北京大学ゲノム多様性進化研究所の主任研究員であるシュウジン・ルオ氏らの研究チームは、14の遺跡から出土した22体のネコの遺骨の分析を行いました。研究チームはまず、遺骨に含まれる核DNAとミトコンドリアDNAの配列を分析し、どの種のネコの遺骨であるかを特定しました。研究チームによると、出土した22体の遺骨のうち、14体がイエネコの遺骨であったとのこと。さらに研究チームは、特定したイエネコの遺骨に対して放射性炭素年代測定を実施。そのうち最も古い遺骨は西暦730年のものであったことが判明しました。また、14体のイエネコの遺骨に含まれるミトコンドリアDNAにはすべて、「IV-B」という遺伝的特徴が存在していたことが明らかになりました。これまでの研究データと比較した結果、IV-Bは西暦775年〜940年にかけてカザフスタン・ドザンケントで飼われていたイエネコでも見られる遺伝的特徴であることが示されています。こうした分析結果から、研究チームは「シルクロード全盛期の西暦600年頃、シルクロード経由で商人や外交官が貢ぎ物としてイエネコを中国に持ち込んだのではないか」と推測しています。ドザンケントで飼育されていたイエネコのDNAは、全身が白い毛、または白い斑点のある毛で覆われていたことを示していますが、今日の中国で飼われているイエネコの多くも白または白い斑点のある種です。ルオ氏は「今回の研究は、中国国内において人間と密接に生活するイエネコに関する最大かつ最も包括的な研究です。この期間に中国国内で出土したネコの遺骨サンプルを集めることは、非常に困難な作業でした」と語っています。スミソニアン国立自然史博物館の考古学者であるメリンダ・ゼダー氏は「今回の研究はイエネコがどのようにして中国にたどり着いたかについて貴重な知見を与えてくれるものです。イエネコの伝来をシルクロードに結び付けたのは、非常に興味深い視点です」と評しました。