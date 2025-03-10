¾®ÇþÊ´¤ÈÍñ¤òº®¤¼¤¿À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ëñ²¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¤¤¿¡¢­à¥¢¥ì­á¡£¤·¤Ð¤·¤ÐÏÀÁè¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌ¾Á°¤ò»ý¤Ä¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥ä¥Ä¡£

¶áº¢¤Ç¤ÏSNS¾å¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥ç¡×¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ÓÌ¾¤â»È¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤¬......¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¤â¡¢¿·ÀªÎÏ¤¬¸½¤ì¤¿¡£

3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ä¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©µ¡¡¢¶ÈÌ³ÍÑ»É½«¥ß¥·¥ó¤ò¸Ä¿Í½êÍ­¤¹¤ëÂ¤·Áºî²È¤Ç¡¢BASEÆâ¤Ç»É½«Éþ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömoco10^-13 [ŽÓŽºŽÓŽº]¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ö¥Ä¥ê¥í¥ó¡¿Äáµï¡×¡Ê¡÷turiron¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯10·î27Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¸«¡¢²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤­à¥¢¥ì­á¤Î¼Ì¿¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï°ã¤¦¡£

¥Ä¥ê¥í¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤¤ÎÎäÅà¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥ç¤ò²òÅà¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊü¤Ã¤ÆÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤ÇÎ¾ÌÌ¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¯¤È³°¤ÏÇ®¡¹¥«¥ê¥«¥êÃæ¤Ï¤Ò¤ä¤Ò¤ä¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹ »°¤Ä¿©¤Ù¤¿¡×

¤½¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÀäÂÐ¤¦¤Þ¤¤¥ä¥Ä¤¸¤ã¤ó......¡ª

¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿

¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡£

28Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤¬¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ä¥ê¥í¥ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£

¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¿ä¾©»þ´Ö¤Ç¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¿È¤Ï¤Ì¤ë¤¯³°Èé¤Ï¿åÊ¬¤Ç¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤ÎÃÇÇ®À­¤¬¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤òÉß¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î³°¤ÏÇ®¡¹¥«¥ê¥«¥êÃæ¤ÏÎä¤äÎä¤ä¥È¥í¥ê¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¶Å¤ì¤ÐÃÓÂÞ¤Î±ØÃæ¤¢¤¿¤ê¤Ë½ÐÅ¹½ÐÍè¤½¤¦¤ÊÌ£¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢post¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Ä¥ê¥í¥ó¤µ¤ó¡Ë

¤¦¡¼¤ó¡¢Ê¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡£

X¾å¤Ç¤â8100·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê25Ç¯3·î10ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢

¡Ö¤³¤ì¤Ï»î¤¹¤«¡ª¡×
¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×
¡ÖÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤¿¤éÈþÌ£¤¤¤Æ¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Êºá¿¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï...¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¿¿¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×

¤È¶½Ê³¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇJ¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤â»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£

¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ë¥Á¥ì¥¤¤Î¡Öº£Àî¾Æ¡¡¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¤¢¤º¤­¤¢¤ó¡×¡¢¡Ö±§¼£ËõÃã¤¢¤ó¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¤âÂ·¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£

¥Ä¥ê¥í¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾Ü¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤¦¡£

¡Ö¥Æ¥Õ¥í¥ó¥³¡¼¥È¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¡¢Åà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥ç¤òÃÖ¤¤¤Æ2Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢È¿ÌÌ¤â2Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Æ¤­ÌÜ¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¤¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡×

¤³¤ì¤ò¸µ¤Ë¡¢¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿­à¤Ò¤ä¤Ò¤ä¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥ç­á¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤À¡£

³°¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¤Ç¡¢³ú¤à¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£

Ãæ¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ï¥¢¥¤¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤È¤Ò¤ä¤Ò¤ä¤ÎÎ¾Êý¤ò°ìµ¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£

¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢ÃÓÂÞ¤Ç¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£´°Á´¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À......¡ª¡¡ÉáÃÊ¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥ç¡¢¤â¤È¤¤­à¥¢¥ì­á¤Ã¤Ý¤µ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£

¤Û¤«¤ÎÌ£¤Ï...¡©

4¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë°ìÈÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡£

¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥¹´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ãæ¿È¤È¥Ð¥¿¡¼¤Ç¤¸¤å¤ï¤¸¤å¤ï¤Î³°Â¦¤¬ÁêÀ­È´·²¤À¤Ã¤¿¡£

µÕ¤Ë­à¥¢¥ì­á¤È¤·¤Æ¤Ï¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢ÏÂÉ÷¤Î2¼ï¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁêÀ­¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

°­¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡¢·è¤·¤Æ°­¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬......Ãæ¤Î¤¢¤º¤­¤¢¤ó¤âÇ»¸ü¤À¤·¡¢³°¤â¥Ð¥¿¡¼¤ÇÇ»¸ü¤Ê´¶¤¸¤¬½Å¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤º¤­¤¢¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤Êý¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤â¡©

¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¥Ä¥ê¥í¥ó¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿È¿±þ¤ÎÃæ¤Ë¡¢

¡ÖÍÏ¤«¤·¥Ð¥¿¡¼¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò¥¹¥×¡¼¥ó1ÇÕÊ¬Â­¤·¤Æ¥â¥Á¥ç¥Á¥ç¾Æ¤¤¤Æ¥­¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤·¤¿¤éÉ½ÌÌ¥«¥ê¥Ñ¥ê¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¼¡×
¡Ö°ìÅÙ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢Ãã¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥é¥á¥ë¤ò±ßÃì¤ËÅ»¤ï¤¹¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤«¤â¡×

¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£

³°¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ê¥Ã¥Ñ¥ê¤Î¥«¥ê¥Ã¥«¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä­à¥¢¥ì­á¤Îµ¤ÇÛ¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¡¢±Ø¥Ê¥«¤ä¥Ç¥Ñ¥Á¥«¤Ç¡¢Çä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¹¤®¤ë......¡£

¤ª¤¦¤Á¤Çµ¤·Ú¤Ë¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£