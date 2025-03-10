·ëº§¤«¤é25Ç¯¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉ×ºÊà¥é¥Ö¥é¥ÖáÏÓÁÈ¤ß2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¡×¡ÖÃç¤¤¤¤¤Î¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¢¡¾Ð´é¤ò¤Ï¤¸¤±¤ëà¤ª¤·¤É¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¢¡
¡¡·ëº§25Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉ×ÉØ¤¬¿Íµ¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¡£ÏÓÁÈ¤ß2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÂçÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤Î¿ØÆâµ®Èþ»Ò¤µ¤ó(60)=·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô½Ð¿È¡£2·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡¡¿¿Åß¤Î2»þ´ÖSP¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö3¥Í¥¿¤Î¤¦¤Á¤Î1¥Í¥¿¤Ï¶âÀÐ¤â°ì½ï¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢É×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¶âÀÐ¾¼¿Í¤µ¤ó(64)¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ß¡¢Êâ¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ËÊ±¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È´éÉé¤±¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¡×¡ÖÃç¤¤¤¤¤Î¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ØÆâ¤µ¤ó¤Ï1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¹Åç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¶âÀÐ¤µ¤ó¤È2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£