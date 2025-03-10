¡Ö¤Û¤½¤Ã¡×¡ÖÎÉ¤¤¯¤Ó¤ì¡×Ä¶¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤ªÊ¢¥Á¥é¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¿ä¤·¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×
¢¡¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×¢¡
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¤ªÊ¢¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¶ÚÆùÄË¤Ç5Æü´ÖÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ì¤Î·¿¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Îµ´ÄÍ²í(·§ËÜ»Ô½Ð¿È)¡£¥·¥ã¥Ä¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤Ó¤ì¤¿¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ò¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡×¡Ö¿ä¤·¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤½¤Ã¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤¯¤Ó¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ´ÄÍ¤Ï2015Ç¯¤Ë16ºÐ3¥«·î¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½é½Ð¾ì¤·Í¥¾¡¡£18Ç¯¤ÎÊ¿¾»¡¢22Ç¯¤ÎËÌµþ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£